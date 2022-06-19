Глава ФАС назвал парадоксальным рост цен на авиакеросин
«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он.
По его словам, сложившаяся ситуация не влияет на стоимость авиабилетов, поскольку авиакомпании получают выплаты в рамках демпферного механизма. Шаскольский добавил, что ФАС будет следить за рынком авиакеросина.
В апреле ФАС опубликовала данные, согласно которым экспортная цена за тонну авиакеросина в марте 2022 г. составила 142 707 руб., что почти в два раза выше, чем в феврале. Цена авиатоплива на экспорт рассчитывается из курса доллара, а он активно рос с конца февраля на фоне начала российской специальной военной операции на Украине.
Исходя из этого российские авиакомпании должны рассчитывать на получение из бюджета значительной компенсации на покупку дорогого авиатоплива. Выплаты идут в рамках демпферного механизма, запущенного с августа 2019 г. по поручению президента России Владимира Путина. Механизм активируется, когда экспортная цена топлива превышает условный средний уровень внутренних цен на керосин в России.
В сентябре 2021 г. экспортная цена авикеросина превысила уровень демпфера впервые за три года. В ноябре прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» предупредила об увеличении топливного сбора на внутренних и международных рейсах на 550 руб. (с 1650 до 2200 руб.) и на 10 евро (с 20 до 30 евро) соответственно.
Решение было продиктовано существенным ростом стоимости керосина: в III квартале 2021 г. цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 г., а с октября превышала 50 000 руб. за тонну, сообщили тогда в компании.