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Экономика

Глава ФАС назвал парадоксальным рост цен на авиакеросин

Ведомости

В России цены на авиационный керосин растут при снижении на него спроса, такая ситуация является парадоксальной, заявил в интервью РБК руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — сказал он.

По его словам, сложившаяся ситуация не влияет на стоимость авиабилетов, поскольку авиакомпании получают выплаты в рамках демпферного механизма. Шаскольский добавил, что ФАС будет следить за рынком авиакеросина.

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В апреле ФАС опубликовала данные, согласно которым экспортная цена за тонну авиакеросина в марте 2022 г. составила 142 707 руб., что почти в два раза выше, чем в феврале. Цена авиатоплива на экспорт рассчитывается из курса доллара, а он активно рос с конца февраля на фоне начала российской специальной военной операции на Украине. 

Исходя из этого российские авиакомпании должны рассчитывать на получение из бюджета значительной компенсации на покупку дорогого авиатоплива. Выплаты идут в рамках демпферного механизма, запущенного с августа 2019 г. по поручению президента России Владимира Путина. Механизм активируется, когда экспортная цена топлива превышает условный средний уровень внутренних цен на керосин в России.

В сентябре 2021 г. экспортная цена авикеросина превысила уровень демпфера впервые за три года. В ноябре прошлого года авиакомпания «Аэрофлот» предупредила об увеличении топливного сбора на внутренних и международных рейсах на 550 руб. (с 1650 до 2200 руб.) и на 10 евро (с 20 до 30 евро) соответственно.

Решение было продиктовано существенным ростом стоимости керосина: в III квартале 2021 г. цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 г., а с октября превышала 50 000 руб. за тонну, сообщили тогда в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных