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Авиакомпании за март получат из бюджета почти 20 млрд рублей за топливо

Фактически государство вернет перевозчикам 84% от стоимости авиатоплива
Денис Ильюшенков Матвей Катков
Скорость получения субсидии по демпферу в основном зависит от самих авиакомпаний / Юрий Смитюк / ТАСС

Экспортная цена за тонну авиакеросина в марте 2022 г. составила 142 707 руб., следует из опубликованных 11 апреля данных ФАС. Это почти в два раза выше, чем в феврале. Цена авиатоплива на экспорт рассчитывается из курса доллара, а он активно рос с конца февраля на фоне начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине. 

Исходя из этого российские авиакомпании должны рассчитывать на получение из бюджета за март значительной компенсации на покупку дорогого авиатоплива. Выплаты идут в рамках демпферного механизма, запущенного с августа 2019 г. Он активируется, когда экспортная цена топлива превышает условный средний уровень внутренних цен на керосин в России. В этом случае бюджет компенсирует 65% с разницы в цене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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