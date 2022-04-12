Авиакомпании за март получат из бюджета почти 20 млрд рублей за топливо

Авиакомпании за март получат из бюджета почти 20 млрд рублей за топливоФактически государство вернет перевозчикам 84% от стоимости авиатоплива
Экспортная цена за тонну авиакеросина в марте 2022 г. составила 142 707 руб., следует из опубликованных 11 апреля данных ФАС. Это почти в два раза выше, чем в феврале. Цена авиатоплива на экспорт рассчитывается из курса доллара, а он активно рос с конца февраля на фоне начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.
Исходя из этого российские авиакомпании должны рассчитывать на получение из бюджета за март значительной компенсации на покупку дорогого авиатоплива. Выплаты идут в рамках демпферного механизма, запущенного с августа 2019 г. Он активируется, когда экспортная цена топлива превышает условный средний уровень внутренних цен на керосин в России. В этом случае бюджет компенсирует 65% с разницы в цене.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам