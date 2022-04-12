Авиакомпании за март получат из бюджета почти 20 млрд рублей за топливо

Экспортная цена за тонну авиакеросина в марте 2022 г. составила 142 707 руб., следует из опубликованных 11 апреля данных ФАС. Это почти в два раза выше, чем в феврале. Цена авиатоплива на экспорт рассчитывается из курса доллара, а он активно рос с конца февраля на фоне начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.