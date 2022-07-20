Недельная дефляция в России ускорилась до 0,17%

Росстат в июле зафиксировал дефляцию впервые за историю наблюдений в июне: индекс потребительских цен (ИПЦ) в России снизился на 0,35% по сравнению с маем. За всю историю наблюдений за этим показателем в России (с 1991 г.) в этом месяце ни разу не было дефляции. В последний раз снижение цен за месяц было в сентябре 2020 г.