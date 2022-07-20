Недельная дефляция в России ускорилась до 0,17%
Дефляция в России за период с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17%, следует из данных Росстата. За неделю до этого средний уровень цен в стране снизился на 0,03%.
Ведомство приводит данные о снижении цен на основные продукты. Так, цена куриных яиц упала на 1,6%, сахарного песка – на 0,7%, сыров сычужных и гречневую крупу – на 0,6%, сосисок и сарделек – на 0,5%, масла подсолнечного и пшена – на 0,4%, мяса кур, молока пастеризованного, муки пшеничной – на 0,3%.
Среди медикаментов снизились цены на левомеколь – на 1,2%, комбинированные анальгетики – на 0,6%, аллохол – на 0,3%, поливитамины – на 0,2%, валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон – на 0,1%. Однако выросла на 0,3% цена на анальгин и на 0,1% на карвалол.
Среди потребительских товаров снизились цены на смартфоны (на 1,8%), телевизоры (1%), шампуни (0,3%), детские кроссовки (0,2%), а также женские колготки (0,1%).
При этом цены на проезд в троллейбусе выросли на 0,7%, трамвае — на 0,4%, городском автобусе — на 0,2%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,7%.
Росстат в июле зафиксировал дефляцию впервые за историю наблюдений в июне: индекс потребительских цен (ИПЦ) в России снизился на 0,35% по сравнению с маем. За всю историю наблюдений за этим показателем в России (с 1991 г.) в этом месяце ни разу не было дефляции. В последний раз снижение цен за месяц было в сентябре 2020 г.