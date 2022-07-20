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Экономика

Недельная дефляция в России ускорилась до 0,17%

Ведомости

Дефляция в России за период с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17%, следует из данных Росстата. За неделю до этого средний уровень цен в стране снизился на 0,03%.

Ведомство приводит данные о снижении цен на основные продукты. Так, цена куриных яиц упала на 1,6%, сахарного песка – на 0,7%, сыров сычужных и гречневую крупу – на 0,6%, сосисок и сарделек – на 0,5%, масла подсолнечного и пшена – на 0,4%, мяса кур, молока пастеризованного, муки пшеничной – на 0,3%. 

Среди медикаментов снизились цены на левомеколь – на 1,2%, комбинированные анальгетики – на 0,6%, аллохол – на 0,3%, поливитамины – на 0,2%, валидол, нимесулид, ренгалин, эргоферон – на 0,1%. Однако выросла на 0,3% цена на анальгин и на 0,1% на карвалол.

Среди потребительских товаров снизились цены на смартфоны (на 1,8%), телевизоры (1%), шампуни (0,3%), детские кроссовки (0,2%), а также женские колготки (0,1%).

При этом цены на проезд в троллейбусе выросли на 0,7%, трамвае — на 0,4%, городском автобусе — на 0,2%. Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,7%.

Росстат в июле зафиксировал дефляцию впервые за историю наблюдений в июне: индекс потребительских цен (ИПЦ) в России снизился на 0,35% по сравнению с маем. За всю историю наблюдений за этим показателем в России (с 1991 г.) в этом месяце ни разу не было дефляции. В последний раз снижение цен за месяц было в сентябре 2020 г.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал в июне дефляцию впервые за историю наблюдений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных