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Экономика

Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%

Ведомости

Товарооборот России и КНР в январе – июле 2022 г. вырос на 29% в годовом исчислении, до $97,7 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. По итогам 2021 г. объем такой торговли составил $146,9 млрд.

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Ранее Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, но они могут крайне негативно отразиться на потребителях и привести к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д.

В июле имеющая высокопоставленные источники в Пекине гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и его испанский коллега Педро Санчес были приглашены в Пекин на переговоры, но проигнорировали данное предложение. Пекин официально эту информацию не подтверждает, а в европейских столицах не комментируют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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