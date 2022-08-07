Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%
Товарооборот России и КНР в январе – июле 2022 г. вырос на 29% в годовом исчислении, до $97,7 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. По итогам 2021 г. объем такой торговли составил $146,9 млрд.
Ранее Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине. По словам официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна, американские санкции не помогут урегулировать проблему в сфере безопасности, но они могут крайне негативно отразиться на потребителях и привести к серьезному кризису в мировой торговле и экономике, финансах, энергетике, цепочках поставок продовольствия, промышленности и т. д.
В июле имеющая высокопоставленные источники в Пекине гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и его испанский коллега Педро Санчес были приглашены в Пекин на переговоры, но проигнорировали данное предложение. Пекин официально эту информацию не подтверждает, а в европейских столицах не комментируют.