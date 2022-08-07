Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%

Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. По итогам 2021 г. объем такой торговли составил $146,9 млрд.