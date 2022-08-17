В МИД России заявили о колоссальных темпах роста товарооборота с Китаем
Товарооборот России и КНР растет колоссальными темпами, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24».
«С Китаем у нас в 2021 г. был товарооборот порядка $140 млрд. В этом году он растет колоссальными темпами», – рассказал он.
За последние более чем 20 лет страны смогли выстроить комплексную систему двусторонних связей от высшего до региональных уровней, добавил он.
Товарооборот России и КНР в январе – июле 2022 г. увеличился на 29% в годовом исчислении до $97,7 млрд, сообщило ранее Главное таможенное управление КНР. Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.
По итогам 2021 г. объем такой торговли вырос на 33,8% по сравнению с 2020 г. и составил рекордные $146,9 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год увеличилось на 78,4% и достигло $11,76 млрд. Объем российского экспорта в Китай за этот период вырос на 33,8% до $67,56 млрд.
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