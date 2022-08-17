Газета
Экономика

В МИД России заявили о колоссальных темпах роста товарооборота с Китаем

Ведомости

Товарооборот России и КНР растет колоссальными темпами, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире телеканала «Россия 24».

«С Китаем у нас в 2021 г. был товарооборот порядка $140 млрд. В этом году он растет колоссальными темпами», – рассказал он.

За последние более чем 20 лет страны смогли выстроить комплексную систему двусторонних связей от высшего до региональных уровней, добавил он.

Товарооборот России и КНР в январе – июле 2022 г. увеличился на 29% в годовом исчислении до $97,7 млрд, сообщило ранее Главное таможенное управление КНР. Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.

По итогам 2021 г. объем такой торговли вырос на 33,8% по сравнению с 2020 г. и составил рекордные $146,9 млрд. Положительное сальдо России за прошлый год увеличилось на 78,4% и достигло $11,76 млрд. Объем российского экспорта в Китай за этот период вырос на 33,8% до $67,56 млрд.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных