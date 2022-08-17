В МИД России заявили о колоссальных темпах роста товарооборота с Китаем

Товарооборот России и КНР в январе – июле 2022 г. увеличился на 29% в годовом исчислении до $97,7 млрд, сообщило ранее Главное таможенное управление КНР. Экспорт Китая в Россию за тот же период увеличился на 5,2% до $36,3 млрд. Импорт России в Китай – на 48,8% (до $61,45 млрд). Российские и китайские власти договорились довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.