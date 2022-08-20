Кабмин увеличил уставный капитал РЖД почти на 22 млрд рублей
«Увеличить уставный капитал акционерного общества на 21,88 млрд руб.», – говорится в документе.
Уставный капитал РЖД будет увеличен за счет размещения 18,3 млн дополнительных привилегированных акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Также 3,58 млн дополнительных обыкновенных акций стоимостью 1 тыс. руб. за штуку будут размещены в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Ранее «Известия» сообщили, что на реализацию первоочередных мер по поддержке российской экономики из федерального бюджета выделят более 1 трлн руб. Одна из крупных статей расходов – транспорт. На докапитализацию РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации планируется направить 250 млрд руб., еще 25 млрд пойдет на помощь авиакомпаниям, включая субсидирование кредитования, лизинговых платежей и текущей деятельности.
«Ведомости» писали ранее, что Минэкономразвития инициировало обсуждение плана-графика разработки новой системы железнодорожных тарифов и 9 августа провело заседание комитета по вопросам тарифного регулирования Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД.