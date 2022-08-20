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Экономика

Кабмин увеличил уставный капитал РЖД почти на 22 млрд рублей

Ведомости

Российское правительство увеличило уставный капитал «Российских железных дорог» (РЖД) на 21,88 млрд руб. Соответствующий документ размещен 20 августа на портале правовой информации.

«Увеличить уставный капитал акционерного общества на 21,88 млрд руб.», – говорится в документе.

Уставный капитал РЖД будет увеличен за счет размещения 18,3 млн дополнительных привилегированных акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Также 3,58 млн дополнительных обыкновенных акций стоимостью 1 тыс. руб. за штуку будут размещены в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

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Ранее «Известия» сообщили, что на реализацию первоочередных мер по поддержке российской экономики из федерального бюджета выделят более 1 трлн руб. Одна из крупных статей расходов – транспорт. На докапитализацию РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации планируется направить 250 млрд руб., еще 25 млрд пойдет на помощь авиакомпаниям, включая субсидирование кредитования, лизинговых платежей и текущей деятельности.

«Ведомости» писали ранее, что Минэкономразвития инициировало обсуждение плана-графика разработки новой системы железнодорожных тарифов и 9 августа провело заседание комитета по вопросам тарифного регулирования Совета потребителей по вопросам деятельности РЖД.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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