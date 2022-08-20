Кабмин увеличил уставный капитал РЖД почти на 22 млрд рублей

Уставный капитал РЖД будет увеличен за счет размещения 18,3 млн дополнительных привилегированных акций стоимостью 1 тыс. руб. каждая для развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Также 3,58 млн дополнительных обыкновенных акций стоимостью 1 тыс. руб. за штуку будут размещены в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».