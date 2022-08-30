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Экономика

В рамках продуктовой сделки с Украины вывезли более 1,2 млн тонн зерна

Ведомости

Всего в рамках «зерновой сделки» из заблокированных портов Украины с 1 августа было вывезено более 1,2 млн т зерна и других продуктов питания, следует из заявления ООН, передает «Интерфакс».

«По состоянию на 29 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 1 289 065 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 122 судов — 67 прибывающих в украинские порты и 55 — выходящих из них», — сказано в сообщении.

Помимо этого, сегодня Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение выйти из украинских портов в рамках стамбульской сделки шести сухогрузам, на которых в общей сложности находится 121 451 т продовольствия, в том числе 102 415 т кукурузы. Также сегодня из порта Южный выйдет судно Karteria с 37 500 т пшеницы, закупленной Всемирной продовольственной программой, оно отправится в Турцию.

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22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

По данным минобороны Турции на 26 августа, из заблокированных портов было вывезено около 800 000 т сельхозпродукции. 22 августа Минобороны России сообщило, что всего из черноморских портов вышло 31 судно с 689 000 т продовольствия на борту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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