В рамках продуктовой сделки с Украины вывезли более 1,2 млн тонн зерна

Помимо этого, сегодня Совместный координационный центр (СКЦ) дал разрешение выйти из украинских портов в рамках стамбульской сделки шести сухогрузам, на которых в общей сложности находится 121 451 т продовольствия, в том числе 102 415 т кукурузы. Также сегодня из порта Южный выйдет судно Karteria с 37 500 т пшеницы, закупленной Всемирной продовольственной программой, оно отправится в Турцию.