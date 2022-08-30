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Минск допустил строительство дополнительных энергоблоков БелАЭС

Ведомости

Строительство дополнительных блоков Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) возможно в будущем, однако сейчас важно завершить в сроки возведение второго блока, предусмотренное действующим контрактом. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает БелТА.

«Это (строительство дополнительных блоков) – более отдаленная перспектива. Тем не менее на данном этапе очень важно успешно завершить проект, который предусмотрен действующим контрактом», – рассказал он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г.

Кроме того, после завершения строительства второго блока предстоит возвести специальное хранилище для отработавшего топлива, напомнил белорусский премьер. При этом даже если строительство новых блоков пока не начнется, у России и Белоруссии есть большое поле для взаимодействия в области атомной энергетики, отметил он. Сейчас Москва и Минск завершают разработку межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов в рамках дорожной карты по союзной программе в области атомной энергетики, добавил Головченко.

Лихачев в свою очередь подчеркнул, что строительство БелАЭС остается приоритетным проектом «Росатома».

«Это первый блок "ВВЭР-1200", который мы построили за границей. И конечно же, не хотим на этом останавливаться», – сказал он.

В минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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