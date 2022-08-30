Минск допустил строительство дополнительных энергоблоков БелАЭС

Кроме того, после завершения строительства второго блока предстоит возвести специальное хранилище для отработавшего топлива, напомнил белорусский премьер. При этом даже если строительство новых блоков пока не начнется, у России и Белоруссии есть большое поле для взаимодействия в области атомной энергетики, отметил он. Сейчас Москва и Минск завершают разработку межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов в рамках дорожной карты по союзной программе в области атомной энергетики, добавил Головченко.