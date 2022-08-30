Минск допустил строительство дополнительных энергоблоков БелАЭС
Строительство дополнительных блоков Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) возможно в будущем, однако сейчас важно завершить в сроки возведение второго блока, предусмотренное действующим контрактом. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает БелТА.
«Это (строительство дополнительных блоков) – более отдаленная перспектива. Тем не менее на данном этапе очень важно успешно завершить проект, который предусмотрен действующим контрактом», – рассказал он.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, расположенная около города Островец Гродненской области, строится по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в июне 2021 г.
Кроме того, после завершения строительства второго блока предстоит возвести специальное хранилище для отработавшего топлива, напомнил белорусский премьер. При этом даже если строительство новых блоков пока не начнется, у России и Белоруссии есть большое поле для взаимодействия в области атомной энергетики, отметил он. Сейчас Москва и Минск завершают разработку межправительственного соглашения по перевозке ядерных материалов в рамках дорожной карты по союзной программе в области атомной энергетики, добавил Головченко.
Лихачев в свою очередь подчеркнул, что строительство БелАЭС остается приоритетным проектом «Росатома».
«Это первый блок "ВВЭР-1200", который мы построили за границей. И конечно же, не хотим на этом останавливаться», – сказал он.
В минэнерго Белоруссии ранее отмечали, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.
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