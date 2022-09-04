Чехия арендовала часть мощностей нидерландского СПГ-терминала
Чехия получит часть мощностей терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах на 3 млрд куб. м с 8 сентября, сообщает агентство CTK.
«Чехия арендовала одну треть мощностей морского терминала сжиженного природного газа, создающегося в порту города Эмсхавен в Нидерландах. Страна может заполнить их 3 млрд куб. м газа», — говорится в публикации.
Отмечается, что арендованных мощностей хватит, чтобы покрыть треть ежегодных потребностей потребителей Чехии в газе. Сжиженный природный газ будет доставляться на терминал на специально модифицированных танкерах, затем он здесь будет нагреваться и, таким образом, переводиться в газообразное состояние.
Ранее стало известно, что Чехия созовет 9 сентября внеочередное заседание министров энергетики ЕС по ценам на энергоносители. Премьер-министр Чехии Петр Фиала, в свою очередь, сообщил на своей странице в Twitter, что обсуждал встречу министров энергетики с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.