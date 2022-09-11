Премьер Греции выступил за введение потолка цен не только для российского газа
Потолок цен должен быть установлен на весь закупаемый государствами ЕС природный газ, а не только на российский, считает премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
«Цены на природный газ в десять раз больше по сравнению с теми, что были два года назад. Мы в связи с этим сделали два вмешательства — увеличили помощь на отопление на 300 млн евро, и мы можем на первой фазе уменьшить цену на солярку для отопления и таким образом поощрить домохозяйства перевести отопление домов с природного газа на солярку. Но будет и субсидия на цены на природный газ. Не может быть для конечного потребителя цена такой, какая она сейчас», — сказал Мицотакис на пресс-конференции в Салониках (цитата по «РИА Новости»).
Премьер Греции пообещал также «щедрую субсидию на цены на природный газ». Он отметил, что цена газа на данный момент «не имеет ничего общего» с биржевой ценой. Мицотакис указал на то, что Греция была одна из первых стран, предложивших ЕС ввести общий потолок импорта природного газа, не только на российского.
«Потолок по индексу на бирже TTF, и не только на импортируемый российский природный газ. Не знаем, будет ли принято такое предложение. Но есть широкое соглашение по налогообложению сверхприбылей компаний», — сказал Мицотакис.
Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ, сообщило агентство Reuters. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.
О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом». «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», — предупредил Путин.
Стоимость газа в ЕС начала расти осенью 2021 г., тогда котировки на TTF впервые преодолели планку в $2000 за 1000 куб м. Волатильность на газовом рынке усилилась с началом специальной военной операции на Украине и введением новых санкций против РФ, что создало риски для сокращения поставок топлива. В начале марта спотовые цены газа в Европе приближались к $3900 за 1000 куб. м, но затем стабилизировались в районе $2000.
Согласно данным биржи ICE, 9 сентября фьючерсы на поставки газа в октябре торговались по цене чуть выше $2000 за 1000 куб. м.
С 1 апреля Москва перевела оплату поставок газа в недружественные страны, в том числе государства ЕС, с долларов и евро на рубли. Те компании, которые не согласились на новую схему оплаты, вынуждены были закупать газ у других стран либо перекупать российский газ у тех, кто согласился конвертировать оплату в российскую нацвалюту. «Газпром» остановил поставки в Польшу и Болгарию, некоторым компаниям из Германии, Нидерландов, Финляндии и т. д.