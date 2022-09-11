Премьер Греции выступил за введение потолка цен не только для российского газа

«Цены на природный газ в десять раз больше по сравнению с теми, что были два года назад. Мы в связи с этим сделали два вмешательства — увеличили помощь на отопление на 300 млн евро, и мы можем на первой фазе уменьшить цену на солярку для отопления и таким образом поощрить домохозяйства перевести отопление домов с природного газа на солярку. Но будет и субсидия на цены на природный газ. Не может быть для конечного потребителя цена такой, какая она сейчас», — сказал Мицотакис на пресс-конференции в Салониках (цитата по «РИА Новости»).