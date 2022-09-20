Правительство оценило дефицит бюджета России на следующий год в 3 трлн рублей

В конце августа Мишустин заявил, что, несмотря на сильнейшее внешнее давление на российскую экономику, результаты исполнения федерального бюджета по итогам первого полугодия 2022 г. в целом достойные. Объем внешнего госдолга России сократился на треть. Доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., расходы – около 12,4 трлн руб.