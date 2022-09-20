Правительство оценило дефицит бюджета России на следующий год в 3 трлн рублей
Дефицит российского бюджета на 2023 г. составит 3 трлн руб., или 2% ВВП, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.
«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн руб. В нем уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
Он уточнил, что расходы бюджета составят около 29 трлн, дефицит — 2% ВВП, или 3 трлн руб. в абсолютных цифрах. «Закрыть его планируем преимущественно за счет заимствований. На прошлой неделе Минфин разместил девятилетний выпуск облигаций федерального займа. Итоговый спрос почти в 2,5 раза превысил предложение, что позволяет нам двигаться и дальше», — отметил премьер.
Глава правительства также добавил, что дефицит бюджета в 2024 г. планируется на уровне 1,4% ВВП, а в 2025 г. — 0,7% ВВП. Власти также намерены компенсировать его за счет заимствований.
В конце августа Мишустин заявил, что, несмотря на сильнейшее внешнее давление на российскую экономику, результаты исполнения федерального бюджета по итогам первого полугодия 2022 г. в целом достойные. Объем внешнего госдолга России сократился на треть. Доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., расходы – около 12,4 трлн руб.
По словам премьер-министра, кассовое исполнение идет в соответствии со сроками и все стороны – регионы, отрасли и граждане – вовремя получают предусмотренные ресурсы. Мишустин подчеркнул, что таких результатов удалось достичь за счет принятого пакета мер помощи.
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