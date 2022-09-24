Кабмин выделил 15 млрд рублей на запуск строительства судов гражданского флота
Правительство РФ распорядилось выделить Минпромторгу 15 млрд руб. на запуск строительства трех круизных судов и четырех сухогрузов. Распоряжение об этом в пятницу подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Средства, как отмечают в правительстве, направят на закладку и начальный этап создания трех круизных судов проекта «Карелия», каждое из которых будет вмещать до 200 пассажиров, а также четырех сухогрузов-контейнеровозов. В целом кабмину предстоит выделить на строительство судов 22 млрд руб.
«После завершения строительства АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передаст суда крупным российским компаниям в аренду на льготных условиях. Принятое решение позволит нарастить объемы грузовых и пассажирских перевозок и обновить флотилию страны», — отмечает пресс-служба кабмина.
Грузовые суда планируют спустить на воду в 2025 г., а пассажирские – годом позднее.