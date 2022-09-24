Кабмин выделил 15 млрд рублей на запуск строительства судов гражданского флота

Средства, как отмечают в правительстве, направят на закладку и начальный этап создания трех круизных судов проекта «Карелия», каждое из которых будет вмещать до 200 пассажиров, а также четырех сухогрузов-контейнеровозов. В целом кабмину предстоит выделить на строительство судов 22 млрд руб.