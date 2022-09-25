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Экономика

Госдолг Франции в ближайшее время превысит 3 трлн евро

Ведомости

В ближайшие недели госдолг Франции превысит 3 трлн евро, в этом году обслуживание долговых обязательств обходится Парижу на 18 млрд евро больше, чем ожидалось, заявил в интервью газете Le Journal du dimanche министр-делегат по вопросам бюджетной политики при минфине Габриэль Атталь.

«В ближайшие недели мы преодолеем порог в 3 трлн евро долга <...> В 2023 г. обслуживание долга будет стоить нам 51,7 млрд евро», — сказал Атталь.

По его словам, в проекте бюджета на следующий год заложен дефицит государственных финансов на уровне 5%. Власти намерены заморозить рост счетов за газ и электроэнергию на уровне 15% вместо 120%. Атталь также сообщил о планах снизить госрасходы на 2,6% в 2023 г.

По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), долг Франции в I квартале текущего года достиг 2,9 трлн евро, что составляет 114,5% ВВП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных