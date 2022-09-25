Госдолг Франции в ближайшее время превысит 3 трлн евро
В ближайшие недели госдолг Франции превысит 3 трлн евро, в этом году обслуживание долговых обязательств обходится Парижу на 18 млрд евро больше, чем ожидалось, заявил в интервью газете Le Journal du dimanche министр-делегат по вопросам бюджетной политики при минфине Габриэль Атталь.
«В ближайшие недели мы преодолеем порог в 3 трлн евро долга <...> В 2023 г. обслуживание долга будет стоить нам 51,7 млрд евро», — сказал Атталь.
По его словам, в проекте бюджета на следующий год заложен дефицит государственных финансов на уровне 5%. Власти намерены заморозить рост счетов за газ и электроэнергию на уровне 15% вместо 120%. Атталь также сообщил о планах снизить госрасходы на 2,6% в 2023 г.
По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), долг Франции в I квартале текущего года достиг 2,9 трлн евро, что составляет 114,5% ВВП.