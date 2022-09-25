Госдолг Франции в ближайшее время превысит 3 трлн евро

По его словам, в проекте бюджета на следующий год заложен дефицит государственных финансов на уровне 5%. Власти намерены заморозить рост счетов за газ и электроэнергию на уровне 15% вместо 120%. Атталь также сообщил о планах снизить госрасходы на 2,6% в 2023 г.