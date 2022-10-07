Белоусов допустил, что экспортная пошлина на уголь не принесет дохода в бюджет в 2023 году
Средняя цена российского угля на восточных рынках в настоящее время составляет около $130-140 за тонну, при ней экспортная пошлина на уголь, вероятно, не принесет дохода в бюджет в 2023 г. Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Сегодня у нас средняя продажная цена российского угля на мировых рынках на Востоке составляет порядка $130-140 [за тонну]. Мы договорились с угольными компаниями, что цена отсечения будет $150», — сказал Белоусов (цитата по «Интерфаксу»).
В связи с этим, добавил первый вице-премьер, России вряд ли удастся «что-то собрать из экспортных пошлин с угольной отрасли» в 2023 г. По его словам, в настоящее время распространяются слухи, что в РФ планируется ввести экспортную пошлину на уголь и «отнять у отрасли последние деньги». Такие публикации он назвал фейковыми. Белоусов отметил, что общий объем дополнительных поступлений в бюджет от пошлины на уголь ожидается «небольшой» — около 30 млрд руб.
В конце сентября правительство определилось с основными параметрами федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. Доходы в этом году ожидаются в объеме 27,7 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 11,7 трлн), а в 2023 г. — 26,1 трлн руб. (8,9 трлн). Отмечалось, что ожидается поступление дополнительных доходов бюджета в том числе за счет экспортных пошлин на уголь и удобрения. Они оцениваются в 135,6 млрд руб.
В начале октября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин определился с уровнем «отсечки» экспортных цен, при превышении которого угольщики и производители удобрений должны будут заплатить пошлины на экспорт. По словам Силуанова, для коксующегося угля базовый показатель составит $170/т, а для энергетического — $150/т.
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