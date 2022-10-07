Белоусов допустил, что экспортная пошлина на уголь не принесет дохода в бюджет в 2023 году

В связи с этим, добавил первый вице-премьер, России вряд ли удастся «что-то собрать из экспортных пошлин с угольной отрасли» в 2023 г. По его словам, в настоящее время распространяются слухи, что в РФ планируется ввести экспортную пошлину на уголь и «отнять у отрасли последние деньги». Такие публикации он назвал фейковыми. Белоусов отметил, что общий объем дополнительных поступлений в бюджет от пошлины на уголь ожидается «небольшой» — около 30 млрд руб.