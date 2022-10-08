Сбербанк объявил о повышении ставок по рыночным ипотечным программам
Сбербанк решил повысить ставки по рыночным ипотечным программам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу банка. Кредитная организация объяснила решение изменением рыночных условий, в частности ростом доходности облигаций федерального займа.
«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков», — отметили в банке. В «Сбере» уверяют, что приложили максимальные усилия для сохранения текущих ставок, но «рыночные условия» не позволяют сохранить их на прежнем уровне в течение такого длительного периода.
«…Потому с 8 октября мы вынуждены минимально скорректировать ставки по рыночным ипотечным продуктам на 0,5 п. п.», — сообщили в пресс-службе банка.
Ранее стало известно, что выдачи ипотеки в сентябре составили 525,3 млрд руб., что выше августа на 14,3%, их количество достигло 141 300 штук (16,8% до). Выдачи выросли даже относительно прошлого года – на 9%, но в количественном выражении снизились на 10%. Это происходит из-за роста среднего чека: он составил 3,7 млн руб., что хоть и на 2,2% меньше августа, но на 21% выше сентября 2021 г.
Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 7,5% и обновил прогноз по годовой инфляции: в 2022 г. она достигнет 11–13%, в 2023 г. снизится до 5–7%, а в 2024 г. вернется к 4%. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.