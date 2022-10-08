Сбербанк объявил о повышении ставок по рыночным ипотечным программам

Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 7,5% и обновил прогноз по годовой инфляции: в 2022 г. она достигнет 11–13%, в 2023 г. снизится до 5–7%, а в 2024 г. вернется к 4%. Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.