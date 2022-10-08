Глава МИД Саудовской Аравии отрицает сокращение нефтедобычи в ущерб США

«Нефть — это не оружие. Это не истребитель. Это не танк. Вы не можете стрелять в него. Вы ничего не можете с ним сделать… Идея о том, что Саудовская Аравия сделает это, чтобы навредить США или каким-либо образом участвовать в политической жизни, абсолютно неверна», — сказал глава саудовского МИДа.