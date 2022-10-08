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Экономика

Глава МИД Саудовской Аравии отрицает сокращение нефтедобычи в ущерб США

Ведомости

В высоких ценах на бензин в США не виновата Саудовская Аравия, это следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов в самих Соединенных Штатах, заявил глава МИДа королевства Адель аль-Джубейр.

«При всем уважении, причина высоких цен в США в том, что у вас дефицит переработки, который существует уже более 20 лет», — сказал Адель аль-Джубейр (цитата по Fox News).

Дипломат заявил, что страна не политизирует нефть.

«Нефть — это не оружие. Это не истребитель. Это не танк. Вы не можете стрелять в него. Вы ничего не можете с ним сделать… Идея о том, что Саудовская Аравия сделает это, чтобы навредить США или каким-либо образом участвовать в политической жизни, абсолютно неверна», — сказал глава саудовского МИДа.

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Ранее страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились снизить квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Об этом говорится в сообщении по результатам министерской встречи ОПЕК+, прошедшей 5 октября. Представители стран – участниц картеля, включая Россию, которую представлял вице-премьер Александр Новак, впервые с марта 2020 г. встретились в Вене лично.

Решение принято «в свете неопределенности перспектив мировой экономики и рынка нефти, а также необходимости улучшить долгосрочные прогнозы для нефтяного рынка», отмечается в сообщении.

Американский лидер Джо Байден назвал это решение «недальновидным» и пообещал обсудить с конгрессом дополнительные инструменты сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК. Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал ввести в отношении Саудовской Аравии ответные меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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