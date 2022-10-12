Минэкономики ФРГ прогнозирует падение ВВП страны на 0,4% в 2023 году
ВВП Германии снизится на 0,4% в следующем году на фоне сокращения промышленного производства и потребительских расходов из-за роста цен на электроэнергию, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз министерства экономики страны.
«Это серьезные времена. Мы переживаем серьезный энергетический кризис, который все больше перерастает в экономический и социальный кризис», – заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Министерство также понизило свой прогноз роста экономики страны по итогам года с 2,5% (был дан в апреле) до 1,4%. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер пояснил, что Германия проходит кризис хуже некоторых других развитых стран из-за зависимости страны от поставок российских энергоресурсов.
Потребительские цены, прогнозирует минэкономики Германии, вырастут на 8% в этом году и на 7% – в следующем. Экономика страны вернется к росту в 2024 г., считают в ведомстве.
10 октября Всемирный банк и МВФ заявили, что мировой экономике в 2023 г. грозит рецессия. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, подсчеты фонда говорят о том, что у трети мировой экономики могут быть как минимум два квартала негативного роста в 2022 и 2023 гг. «Общий объем, который может быть "стерт" замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн. Речь идет об исчезновении ВВП, равного по размерам [ВВП] Германии», – отметила Георгиева.
Президент ВБ Дэвид Мэлпас в свою очередь заявил о снижении курсов некоторых валют, что говорит о том, что долги для развивающихся стран становятся «более обременительными», на что влияют и повышающиеся процентные ставки. Президент Всемирного банка добавил, что сейчас речь об экономическом развитии не идет и скорее имеет место быть «обратный ход».
Ранее экономисты ВБ в аналитической записке «Неизбежна ли мировая рецессия?» сообщили, что глобальная экономика в следующие два года может столкнуться с «самым крутым спадом» с кризиса 1970 г., аналитики Bloomberg же прогнозируют кризис, подобный спаду 2009 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.