Минэкономики ФРГ прогнозирует падение ВВП страны на 0,4% в 2023 году

10 октября Всемирный банк и МВФ заявили, что мировой экономике в 2023 г. грозит рецессия. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, подсчеты фонда говорят о том, что у трети мировой экономики могут быть как минимум два квартала негативного роста в 2022 и 2023 гг. «Общий объем, который может быть "стерт" замедлением мировой экономики, составит за период между настоящим временем и 2026 г. $4 трлн. Речь идет об исчезновении ВВП, равного по размерам [ВВП] Германии», – отметила Георгиева.