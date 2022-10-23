Bloomberg: Россия создает «теневой флот» нефтетанкеров
За полтора месяца до введения санкций Евросоюза в отношении российской нефти создается теневой флот танкеров с неизвестными владельцами, передает Bloomberg.
По словам источников агентства, несомненно, что большая часть российского экспорта будет управляться «сложной — и часто скрытной — сетью судов, в которой доминируют организации», желающие работать с Москвой.
«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — сказал главный исполнительный директор Maersk Tankers A/S в Копенгагене Кристиан Ингерслев.
Запрет Евросоюза на импорт нефти из РФ и предоставление страхового покрытия вступит в силу 5 декабря. Однако пока неясно, хватит ли для перевозки грузов судов, отмечает Bloomberg. Согласно оценкам судового брокера Braemar, чтобы экспортировать 4 млн баррелей нефти в день к 240 судам потребуется добавить многие из недавно приобретенных судов, которые в прошлом могли перевозить иранскую и венесуэльскую нефть. По словам главы одной из танкерных компаний, продажи танкеров неизвестными организациями Дубая, Гонконга, Сингапура и Кипра резко возросли после начала боевых действий на Украине, а также в преддверии декабрьских санкций. Предполагается, что многие из них попадут в «теневой флот».
После 5 декабря суда будут направляться в Азию, поскольку со вступлением в силу ограничений «европейские моря почти наверняка перестанут использоваться», перевозки будет невыгодно осуществлять в Балтийском море, говорится в статье.
«В идеале нефть, направляющаяся в Азию, будет перекачиваться на гигантские супертанкеры, которые слишком велики, чтобы выйти из Балтийского моря с грузом на борту. Первоначальное судно разворачивалось после выгрузки груза на этот супертанкер и возвращалось за новой российской нефтью, создавая эффект шаттла», — пишет Bloomberg.
В начале июня страны – члены ЕС после начала специальной военной операции на Украине согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. Запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию планируют ввести позднее. В начале марта США и Великобритания ввели полный запрет на поставки нефти из России, в связи с чем Москва начала переориентировать топливо на азиатские рынки.