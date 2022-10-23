Bloomberg: Россия создает «теневой флот» нефтетанкеров

Запрет Евросоюза на импорт нефти из РФ и предоставление страхового покрытия вступит в силу 5 декабря. Однако пока неясно, хватит ли для перевозки грузов судов, отмечает Bloomberg. Согласно оценкам судового брокера Braemar, чтобы экспортировать 4 млн баррелей нефти в день к 240 судам потребуется добавить многие из недавно приобретенных судов, которые в прошлом могли перевозить иранскую и венесуэльскую нефть. По словам главы одной из танкерных компаний, продажи танкеров неизвестными организациями Дубая, Гонконга, Сингапура и Кипра резко возросли после начала боевых действий на Украине, а также в преддверии декабрьских санкций. Предполагается, что многие из них попадут в «теневой флот».