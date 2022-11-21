Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства на 3,5% в 2022 году

Патрушев отметил сегмент животноводства, поскольку в первой половине прошлого года в этой подотрасли были трудности. Но благодаря «запуску новых проектов и стабилизации эпизоотической ситуации» данный сегмент в 2022 г. показал положительную динамику. Так, производство скота и птицы увеличилось на 6,5%, в том числе по свинине и птице рост составил более 7%, сообщил министр сельского хозяйства. Кроме того, Патрушев рассказал, что показатели в пищевой и перерабатывающей промышленности выросли почти на 1,5%. И такая динамика может сохраниться по итогам текущего года, добавил он.