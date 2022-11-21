Минсельхоз прогнозирует рост сельхозпроизводства на 3,5% в 2022 году
В 2022 г. в России объем сельскохозяйственного производства может увеличится на 3,5%, заявил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев, передают «РИА Новости».
«Если говорить о предварительных прогнозах отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%», — сказал глава Минсельхоза РФ. По словам Патрушева, российский рынок продовольствия полноценно обеспечен собственной масложировой, мясной, рыбной продукцией, сахаром, макаронными изделиями, крупами и др.
Министр отметил, что за девять месяцев 2022 г. по этим позициям зафиксирован рост объемов производства. В 2021 г. производство сельхозпродукции в России сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.
Летом Патрушев заявил, что в ведомстве зафиксировали рост производства продукции агропромышленного комплекса (АПК) по всем направлениям. По его словам, такая тенденция может сохраниться до конца 2022 г. В июле он сообщил, что по итогам пяти месяцев индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,3%.
Патрушев отметил сегмент животноводства, поскольку в первой половине прошлого года в этой подотрасли были трудности. Но благодаря «запуску новых проектов и стабилизации эпизоотической ситуации» данный сегмент в 2022 г. показал положительную динамику. Так, производство скота и птицы увеличилось на 6,5%, в том числе по свинине и птице рост составил более 7%, сообщил министр сельского хозяйства. Кроме того, Патрушев рассказал, что показатели в пищевой и перерабатывающей промышленности выросли почти на 1,5%. И такая динамика может сохраниться по итогам текущего года, добавил он.
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