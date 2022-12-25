Новак спрогнозировал новый виток энергокризиса через 5-10 лет
В ближайшие десять лет мир столкнется с дефицитом энергоресурсов и новым витком кризиса, заявил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.
«Многие западные нефтегазовые компании уже с опаской смотрят на все эти процессы и вместо инвестиций выводят средства в виде дивидендов. В будущем это приведет к тому, что в результате снижения объемов инвестиций энергоресурсов в ЕС станет не хватать, мир столкнется с дефицитом и с новым витком кризиса», — сказал вице-премьер.
По его словам, серьезные проблемы начнутся в течение 5-10 лет, больше всего они затронут европейские страны. Говоря о санкциях против России, Новак отметил, что Запад получает «сиюминутные выгоды», которые носят политический, а не экономический характер. В долгосрочной перспективе эти решения провоцируют глубокий кризис и дестабилизацию в Европе, считает Новак.
Страны ЕС 19 декабря согласовали лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение ЕС «посягательством на рыночные процессы», отметив, что Москве нужно будет время, чтобы подготовить ответ на новые ограничения.
Комментируя эти решения, Новак говорил, что от лимита цен на газ пострадают европейские поставщики, а не Россия.
«На сегодняшний день, я хочу сказать, это же европейцы делают как бы против России, обвиняя Россию в росте цен, а фактически это затронет в первую очередь европейских потребителей, европейских поставщиков. Потому что на сегодняшний день в Европу основные поставщики – Норвегия, Алжир, это американский сжиженный газ. Речь идет о том, что эти поставщики в первую очередь пострадают, и это будет как-то их касаться», — сказал Новак (цитата по «РИА Новости»).
Вице-премьер подчеркнул, что на газовым рынке приняты «нелогичные решения». По его словам, еще «никто не понимает до конца, как будет работать этот механизм».
5 декабря также вступил в силу согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. По его словам, Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть.