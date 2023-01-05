Цена на газ в Европе опустилась ниже $700 впервые с сентября 2021 года
Цена на газ в Европе 5 января опустилась ниже $700 за 1000 куб. м впервые с сентября 2021 г., следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $696,4 за 1000 куб. м. По состоянию на 10.12 мск стоимость уже составляла $726,3. Накануне цена на газ опускалась ниже $750.
Аналитики ранее называли основными причинами снижения цен на газ значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ), а также показатели выработки ветровой энергетики. После начала СВО на Украине и новых антироссийских санкций в Европе энергокризис усилился.
19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF (это наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.