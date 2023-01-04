Цена на газ в Европе опустилась ниже $750 впервые с ноября 2021 года
Цена на газ в Европе 4 января опустилась ниже $750 за 1000 куб. м впервые с 2 ноября 2021 г. По данным лондонской биржи ICE, на которые ссылается ТАСС, общее снижение цены в среду составляет более 3%.
Стоимость февральского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $733 за 1000 тыс. куб. м, или 67 евро за МВтч с учетом текущего курса на международном рынке.
В конце декабря биржевые цены на газ в Европе снизились до минимума с конца июня 2022 г. — $909 за 1000 куб. м, затем впервые с 21 февраля прошлого года упали ниже $850.
Аналитики ранее называли основными причинами снижения цен на газ значительные запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ), а также показатели выработки ветровой энергетики. После начала СВО на Украине и новых антироссийских санкций в Европе энергокризис усилился. В марте 2022 г. спотовые цены на газ установили исторический максимум, приблизившись к $3900 за 1000 куб. м. Затем котировки постепенно снижались, но в августе вновь перешли к резкому росту, хотя не смогли побить рекорд марта. Осенью цены на газ колебались в диапазоне $1000-2000 за 1000 куб. м.
19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ в размере 180 евро за 1 МВтч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на TTF (это наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВтч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.