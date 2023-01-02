GIE: закачка газа в хранилища Европы в декабре стала рекордной с 2011 года

По данным лондонской биржи ICE, в конце декабря биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустились ниже $850 за 1000 куб. м. Газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, по ее словам, следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя, ЕС может не хватить 30 млрд куб. м газа.