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Экономика

GIE: закачка газа в хранилища Европы в декабре стала рекордной с 2011 года

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В подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе в декабре прошлого года закачали рекордное с 2011 г. количество газа — 2,55 млрд куб. м. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) пишет ТАСС.

Увеличение объемов закачки произошло из-за теплой погоды, отмечает агентство. Максимальными за все время наблюдений GIE стали и поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Евросоюза, по итогам года они превысили 128 млрд куб. м. Отбор из хранилищ, как отмечается, в конце декабря устанавливал исторические минимумы для этого месяца и составил 12,54 млрд куб. м. 

Ранее по теме: В ЕК оценили уровень заполненности газохранилищ ЕС в более чем 90%

По данным лондонской биржи ICE, в конце декабря биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустились ниже $850 за 1000 куб. м. Газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, по ее словам, следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя, ЕС может не хватить 30 млрд куб. м газа.

12 декабря Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем докладе, что ЕС в 2023 г. должен направить дополнительно 100 млрд евро на преодоление энергокризиса, затраты связаны в том числе с замещением поставок российского газа. Страны ЕС ранее уже согласовали инвестиции в 330 млрд евро для борьбы с энергокризисом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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