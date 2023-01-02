GIE: закачка газа в хранилища Европы в декабре стала рекордной с 2011 года
В подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе в декабре прошлого года закачали рекордное с 2011 г. количество газа — 2,55 млрд куб. м. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) пишет ТАСС.
Увеличение объемов закачки произошло из-за теплой погоды, отмечает агентство. Максимальными за все время наблюдений GIE стали и поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Евросоюза, по итогам года они превысили 128 млрд куб. м. Отбор из хранилищ, как отмечается, в конце декабря устанавливал исторические минимумы для этого месяца и составил 12,54 млрд куб. м.
По данным лондонской биржи ICE, в конце декабря биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 февраля опустились ниже $850 за 1000 куб. м. Газохранилища Евросоюза заполнены на более чем 90%, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, по ее словам, следующая зима в Европе станет более сложной, чем нынешняя, ЕС может не хватить 30 млрд куб. м газа.
12 декабря Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем докладе, что ЕС в 2023 г. должен направить дополнительно 100 млрд евро на преодоление энергокризиса, затраты связаны в том числе с замещением поставок российского газа. Страны ЕС ранее уже согласовали инвестиции в 330 млрд евро для борьбы с энергокризисом.