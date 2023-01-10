Силуанов заявил, что дефицит бюджета в 2022 году составил 2,3% ВВП
По итогам 2022 г. дефицит бюджета РФ увеличился до 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседание правительства РФ.
«Дефицит бюджета [по итогам 2022 г.] составил 3,3 трлн руб., или 2,3% ВВП», — заявил он.
Силуанов отметил, что если учитывать средства, компенсированные государственным внебюджетным фондом в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит бюджета составил 1,8% ВВП. «Менее 2%, как мы и планировали», — уточнил министр.
Он добавил, что бюджеты 40 регионов РФ были исполнены в 2022 г. с профицитом, а 45 регионов — с дефицитом. Силуанов заявил, что общий объем доходов по итогам прошлого года составил 28 трлн руб., что на 2,8 трлн руб. больше, чем ожидалось. Он пояснил, что таких цифр удалось достичь за счет роста как нефтегазовых, так и ненефтегазовых доходов.
В декабре прошлого года Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета РФ на 2022 г. Ожидалось, что он составит около 2% ВВП вместо 0,9% ВВП, прогнозируемых ранее. «Оценка текущего года чуть выше. Без учета переноса средств по реструктурируемым страховым взносам, который тоже будет влиять на дефицит бюджета, баланс составит порядка 2% ВВП», — говорил тогда Силуанов.