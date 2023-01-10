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Экономика

Всемирный экономический форум в Давосе примет рекордное число участников

Ведомости

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе в 2023 г. соберет рекордное число участников, передает агентство EFE. Форум пройдет с 16 по 20 января.

Всего в форуме примут участие 2700 представителей руководства многих стран мира, в частности испанский премьер Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др.

На встречи ВЭФ приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.

В 2022 г. ВЭФ продолжался 22-26 мая. Сессия проводилась в очном режиме впервые с 2020 г. В мероприятии приняли участие более 2000 представителей разных государств, всего заявлены участники из 50 стран мира. Россия на форуме не была представлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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