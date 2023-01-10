Всемирный экономический форум в Давосе примет рекордное число участников
Всего в форуме примут участие 2700 представителей руководства многих стран мира, в частности испанский премьер Педро Санчес, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и др.
На встречи ВЭФ приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты. Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, включая здравоохранение и экологию.
В 2022 г. ВЭФ продолжался 22-26 мая. Сессия проводилась в очном режиме впервые с 2020 г. В мероприятии приняли участие более 2000 представителей разных государств, всего заявлены участники из 50 стран мира. Россия на форуме не была представлена.