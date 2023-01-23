Росстат сообщил об увеличении запасов зерна в России на 43,6% по итогам декабря

Ранее Росстат сообщил, что сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна. Урожай пшеницы, в частности, вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. В июле 2022 г. министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны».