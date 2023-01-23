Росстат сообщил об увеличении запасов зерна в России на 43,6% по итогам декабря
Запасы зерна в российских сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2022 г. увеличились на 43,6% в годовом выражении, достигнув 35,3 млн т, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Запасы пшеницы выросли до 22,1 млн т (+59,1%), масличных культур – до 6,4 млн т (+34,2%), картофеля – до 1,4 млн т (+11,5%). Остатки сахарной свеклы увеличились в 3,5 раза до 3,6 млн т. Запасы кукурузы при этом снизились на 2,3% до 3,7 млн т.
Запасы мяса за этот же период выросли на 5% до 56 000 т, а молока – на 6,3%, составив 15 300 т.
Ранее Росстат сообщил, что сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна. Урожай пшеницы, в частности, вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. В июле 2022 г. министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны».