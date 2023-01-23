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Экономика

Росстат сообщил об увеличении запасов зерна в России на 43,6% по итогам декабря

Ведомости

Запасы зерна в российских сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2022 г. увеличились на 43,6% в годовом выражении, достигнув 35,3 млн т, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Запасы пшеницы выросли до 22,1 млн т (+59,1%), масличных культур – до 6,4 млн т (+34,2%), картофеля – до 1,4 млн т (+11,5%). Остатки сахарной свеклы увеличились в 3,5 раза до 3,6 млн т. Запасы кукурузы при этом снизились на 2,3% до 3,7 млн т.

Запасы мяса за этот же период выросли на 5% до 56 000 т, а молока – на 6,3%, составив 15 300 т.

Ранее Росстат сообщил, что сбор зерновых по итогам 2022 г. в России составил 153,8 млн т в чистом весе, что на 26,69% больше результатов 2021 г. (121,4 млн т). В 2020 г. российские аграрии собрали 133,5 млн т зерна. Урожай пшеницы, в частности, вырос сразу более чем на 37%: с 76,1 млн в 2021 г. до 104,43 млн т в 2022 г. В июле 2022 г. министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 130 млн т, и называл это «одним из лучших результатов в истории страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных