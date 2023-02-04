Венгрия продолжит переработку российских нефтепродуктов после введения эмбарго
Венгрия продолжит перерабатывать внутри страны российские нефтепродукты после начала действия 5 февраля эмбарго на их поставки, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства энергетики страны.
«Как известно, правительство для Венгрии добилось временного исключения из санкций поставок нефти, поступающей по трубопроводу, поэтому в дальнейшем по-прежнему можно будет перерабатывать и распределять внутри страны продукты российского происхождения, однако торговать с другими странами возможно только продукцией нероссийского происхождения», – цитирует издание заявление министерства.
В минэнерго отметили, что с нефтеперерабатывающего завода венгерской компании MOL в Братиславе можно будет экспортировать только сырье нероссийского происхождения, но, как ранее сообщали на предприятии, его доля составляет 30%.
«Однако в долгосрочной перспективе последствия новых санкционных ограничений, которые сейчас вступают в силу, могут сказаться и на Венгрии. Для стабильного снабжения Венгрии топливом необходим импорт, поэтому рост цен на топливо в Европе из-за санкций может затронуть и Венгрию», – считают в венгерском минэнерго.
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций основные покупатели нефти и нефтепродуктов из России – Евросоюз, США и Великобритания – ввели эмбарго на их поставки, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ, а 5 февраля 2023 г. вступит в силу также ценовой потолок на нефтепродукты.
Помимо этого стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), но цифры еще могут измениться.
3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что начало действия эмбарго приведет к «дальнейшей разбалансировке» ситуации на энергетических рынках. Он также добавил, что Россия предпринимает шаги для того, чтобы защитить себя от возникающих рисков.