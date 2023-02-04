Венгрия продолжит переработку российских нефтепродуктов после введения эмбарго

Помимо этого стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т), но цифры еще могут измениться.