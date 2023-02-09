В ЮАР объявлен режим национального бедствия в связи с энергокризисом
В ЮАР объявлен режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества, заявил президент страны Сирил Рамапоса.
«Мы обязаны отреагировать на энергетический кризис и его последствия. Восстановление энергетической безопасности является высшим приоритетом в деятельности всего правительства», – отметил Рамапоса (цитата по ТАСС).
По его словам, энергетический кризис представляет собой экзистенциальную угрозу экономике ЮАР и ее социальным структурам. Власти работают над тем, чтобы сначала сократить длительность веерных отключений, а затем положить им конец, добавил глава государства.
Министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе ранее отмечал, что потери страны от веерных отключений электричества составляют $57 млн в сутки. Причина создавшегося положения – стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания имеющихся мощностей.