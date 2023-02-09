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Экономика

В ЮАР объявлен режим национального бедствия в связи с энергокризисом

Ведомости

В ЮАР объявлен режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества, заявил президент страны Сирил Рамапоса.

«Мы обязаны отреагировать на энергетический кризис и его последствия. Восстановление энергетической безопасности является высшим приоритетом в деятельности всего правительства», – отметил Рамапоса (цитата по ТАСС).

По его словам, энергетический кризис представляет собой экзистенциальную угрозу экономике ЮАР и ее социальным структурам. Власти работают над тем, чтобы сначала сократить длительность веерных отключений, а затем положить им конец, добавил глава государства.

Министр минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Гведе Манташе ранее отмечал, что потери страны от веерных отключений электричества составляют $57 млн в сутки. Причина создавшегося положения – стареющее оборудование работающих на угле ТЭС и низкая культура обслуживания имеющихся мощностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных