Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ в любом направлении
Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию, передает News Central Asia (NCA) со ссылкой на управляющего директора и председателя правления иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Резу Новшади.
«Мы можем реализовать любой проект на материке или на шельфе, охватывающий все, включая финансирование, проектирование установки, строительство и ввод в эксплуатацию», – сказал он.
По словам Новшади, компания сделала официальное предложение «Газпрому» и «Туркменгазу». «Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну по их желанию», – отметил Новшади.
Он также добавил, что в стране готовы поставлять газ в Пакистан, до границы уже строится трубопровод мощностью 100 млн кубометров в сутки.
В октябре Новшади заявил, что Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. По его словам, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана.
Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана также сообщило, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно. По данным издания, такие объемы Россия будет поставлять республике через Азербайджан. Кроме того, планируется закупка 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в сутки для своповых поставок в другие страны. Договоренность о таких объемах была достигнута в рамках подписанного в июле меморандума об энергетическом сотрудничестве на $40 млрд.