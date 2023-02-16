Газета
Экономика

Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ в любом направлении

Ведомости

Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию, передает News Central Asia (NCA) со ссылкой на управляющего директора и председателя правления иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC) Резу Новшади.

«Мы можем реализовать любой проект на материке или на шельфе, охватывающий все, включая финансирование, проектирование установки, строительство и ввод в эксплуатацию», – сказал он.

По словам Новшади, компания сделала официальное предложение «Газпрому» и «Туркменгазу». «Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну по их желанию», – отметил Новшади.

Он также добавил, что в стране готовы поставлять газ в Пакистан, до границы уже строится трубопровод мощностью 100 млн кубометров в сутки.

В октябре Новшади заявил, что Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения. По его словам, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана.

Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана также сообщило, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно. По данным издания, такие объемы Россия будет поставлять республике через Азербайджан. Кроме того, планируется закупка 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в сутки для своповых поставок в другие страны. Договоренность о таких объемах была достигнута в рамках подписанного в июле меморандума об энергетическом сотрудничестве на $40 млрд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных