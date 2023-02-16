Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ в любом направлении

Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана также сообщило, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно. По данным издания, такие объемы Россия будет поставлять республике через Азербайджан. Кроме того, планируется закупка 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в сутки для своповых поставок в другие страны. Договоренность о таких объемах была достигнута в рамках подписанного в июле меморандума об энергетическом сотрудничестве на $40 млрд.