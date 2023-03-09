Производство вина в России в январе-феврале выросло на 10,2%

Как сообщалось ранее, продажи крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 25% за год выросли на 7,5% и составили 6,8 л на человека. Такой сильный прирост (по итогам 2021 г. показатель увеличился на 1,2%, в 2020 г. – на 3,3%) может быть связан с уходом зарубежных алкогольных рынков из России, поскольку ряд потребителей могли закупиться импортным алкоголем впрок.