Производство вина в России в январе-феврале выросло на 10,2%
В России за первые два месяца 2023 г. производство виноградного вина увеличилось на 10,2% по сравнению с январем-февралем 2022 г., составив 3,4 млн декалитров (дал), передает ТАСС со ссылкой на материалы Росалкогольрегулирования.
При этом производство шампанского за этот же период составило 1,7 млн дал (+25,8%), а ликерных – 0,17 млн дал (+31,3%). Российские предприятия увеличили выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта до 0,44 млн дал (+23,5%), но сократили производство таких напитков с этиловым спиртом до 3100 дал (-85,1%). Производство плодовой алкогольной продукции уменьшилось до 0,98 млн дал (-27,4%).
Производство водки в январе-феврале снизилось на 8,2% и составило 9,8 млн дал, а коньяка – выросло до 1,2 млн дал (+6,3%). Всего объем произведенной алкогольной продукции в стране без учета пива, пуаре и медовухи составил 23,8 млн дал, что на 3,3% больше результатов аналогичного периода прошлого года.
Как сообщалось ранее, продажи крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 25% за год выросли на 7,5% и составили 6,8 л на человека. Такой сильный прирост (по итогам 2021 г. показатель увеличился на 1,2%, в 2020 г. – на 3,3%) может быть связан с уходом зарубежных алкогольных рынков из России, поскольку ряд потребителей могли закупиться импортным алкоголем впрок.
Лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали регионы с холодным климатом: Карелия (15,5 л на человека за год), Сахалинская область (14,9 л) и Коми с Магаданской областью (14,6 л). В целом же потребление этого алкоголя выросло в большинстве регионов. Потребление вина при этом упало до 6,2 л на человека (-5,5%).