FinExpertiza: продажи крепкого алкоголя за год выросли на 7,5% год к году

Уточняется, что такой сильный прирост (по итогам 2021 г. показатель увеличился на 1,2%, в 2020 г. – на 3,3%) может быть связан с уходом зарубежных алкогольных рынков из России. «Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок», – считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Рост потребления крепкого алкоголя может быть также связан с более низкими темпами роста цен на него в сравнении с ценами на пиво и вино, а также с сокращением контрафактной продукции.