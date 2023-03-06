FinExpertiza: продажи крепкого алкоголя за год выросли на 7,5% год к году
Продажи крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 25% за год выросли на 7,5% и составили 6,8 л на человека. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных Росалкогольрегулирования.
Уточняется, что такой сильный прирост (по итогам 2021 г. показатель увеличился на 1,2%, в 2020 г. – на 3,3%) может быть связан с уходом зарубежных алкогольных рынков из России. «Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок», – считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Рост потребления крепкого алкоголя может быть также связан с более низкими темпами роста цен на него в сравнении с ценами на пиво и вино, а также с сокращением контрафактной продукции.
Лидерами по потреблению крепкого алкоголя стали регионы с холодным климатом: Карелия (15,5 л на человека за год), Сахалинская область (14,9 л) и Коми с Магаданской областью (14,6 л). В целом же потребление этого алкоголя выросло в большинстве регионов.
Вместе с тем на 5,5% сократилось потребление вина, оно упало до 6,2 л на человека. Оно увеличилось только в 8 регионах, лидерами стали Ненецкий автономный округ (11,7 л на человека), Карелия (11 л), Московская область и Санкт-Петербург (по 10,2 л), Ленинградская область (10 л).
Потребление пива сохранилось практически на том же уровне, что и по итогам 2021 г., снизившись на 0,06% – до 52,2 л на человека в год. Наиболее активное потребление пива было зафиксировано в Еврейской автономной области, где на человека в год приходится 93,2 л, а также в Мурманской и Сахалинской областях (87,4 и 83,8 л соответственно).
По словам Микаеляна, спиртные напитки по-прежнему воспринимаются как один из самых доступных способов снизить уровень тревоги и стресса. Как отметил эксперт, к середине 2022 г. расходы на алкоголь, табачную продукцию и сладкое увеличились на 20%.