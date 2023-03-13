ФТС возобновила публикацию части данных по внешней торговле
Федеральная таможенная служба (ФТС) России частично возобновляет публикацию данных таможенной статистики внешней торговли, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«ФТС России опубликовала стоимостные объемы экспорта и импорта Российской Федерации за 2022 г. на официальном сайте в разделе «Таможенная статистика», – говорится в сообщении.
В ФТС добавили, что далее стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться каждый месяц на 40-й день по завершении отчетного периода нарастающим итогом.
Из опубликованных ведомством данных следует, что оборот внешней торговли за 2022 г. вырос на 8,1% по сравнению с 2021 г. и составил $850,5 млрд. Экспорт увеличился на 19,9% до $591,5 млрд, а импорт снизился на 11,7%, составив $259 млрд.
ФТС решила временно приостановить публикацию статистики по импорту и экспорту России в апреле прошлого года. Глава ведомства Владимир Булавин объяснял тогда этот шаг необходимостью избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». Последние данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 г.
Решению ФТС предшествовало введение с конца марта 2022 г. механизма параллельного импорта, предполагающего ввоз в страну оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя. В сентябре механизм продлили на 2023 г.
В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.