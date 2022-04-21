ФТС временно прекратит публиковать данные по экспорту и импорту

Ранее правительство России разрешило параллельный импорт – ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. До этого действовала мера, согласно которой за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены.