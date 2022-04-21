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Экономика

ФТС временно прекратит публиковать данные по экспорту и импорту

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту России, чтобы избежать некорректных оценок и спекуляций, сообщил глава ведомства Владимир Булавинов.

«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — заявил Булавинов (цитата по «РИА Новости»). Последние данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 г. 

Ранее правительство России разрешило параллельный импорт – ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. До этого действовала мера, согласно которой за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены.

11 апреля газета «Известия» сообщила, что Минпромторг (составитель списка товаров, разрешенных к параллельном импорту) предложил распространить такую меру на товары брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.

Западные страны после начала спецоперации существенно усилили санкции в отношении России. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены, чиновники, а также транспорт. Страны Запада ввели ограничения на экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее ряда продукции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных