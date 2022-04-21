ФТС временно прекратит публиковать данные по экспорту и импорту
Федеральная таможенная служба (ФТС) временно не будет публиковать статистику по импорту и экспорту России, чтобы избежать некорректных оценок и спекуляций, сообщил глава ведомства Владимир Булавинов.
«ФТС не публикует статистику по импорту и экспорту. Я поддерживаю это решение и считаю его оправданным во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок. Это временная мера», — заявил Булавинов (цитата по «РИА Новости»). Последние данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 г.
Ранее правительство России разрешило параллельный импорт – ввоз в страну оригинальных товаров лицами, у которых нет документированного согласия от правообладателя на ввоз товаров. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. До этого действовала мера, согласно которой за параллельный импорт компания-импортер должна выплатить компенсацию правообладателю в размере до 5 млн руб., а товары должны быть уничтожены.
11 апреля газета «Известия» сообщила, что Минпромторг (составитель списка товаров, разрешенных к параллельном импорту) предложил распространить такую меру на товары брендов, которые прекратили или приостановили работу в России.
Западные страны после начала спецоперации существенно усилили санкции в отношении России. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены, чиновники, а также транспорт. Страны Запада ввели ограничения на экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее ряда продукции.