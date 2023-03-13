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Экономика

ФТС: профицит торгового баланса России вырос почти на 67%

Ведомости

Профицит торгового баланса России по итогам прошлого года составил $332,5 млрд, что на 66,6% превышает показатели 2021 г. ($199,5 млрд). Об этом говорится в опубликованных Федеральной таможенной службой (ФТС) материалах.

Сегодня ФТС возобновила публикацию части данных таможенной статистики внешней торговли, представив данные по стоимостным объемам экспорта и импорта РФ за 2022 г.

Экспорт в 2022 г. увеличился на 19,9% до $591,5 млрд, а импорт снизился на 11,7%, составив $259 млрд. Всего оборот внешней торговли за 2022 г. вырос на 8,1% по сравнению с 2021 г. и составил $850,5 млрд.

Наибольшие темпы роста показал оборот никеля (+181,6%), цинка (+69,5%) и изделий их них, топлива и нефти (+42,4%) и шелка (+42%).

10 марта Банк России сообщил, что положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе – феврале составило $15,3 млрд, что на 64,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($43,5 млрд). Такая динамика обусловлена сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, пояснили в ЦБ. Профицит текущего счета платежного баланса в январе – феврале сократился на 65,9% по сравнению с прошлым годом, составив $12,9 млрд.

ФТС решила временно приостановить публикацию статистики по импорту и экспорту России в апреле прошлого года. Глава ведомства Владимир Булавин объяснял тогда этот шаг необходимостью избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». Последние данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 г.

В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных