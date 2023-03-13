ФТС: профицит торгового баланса России вырос почти на 67%

10 марта Банк России сообщил, что положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе – феврале составило $15,3 млрд, что на 64,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($43,5 млрд). Такая динамика обусловлена сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, пояснили в ЦБ. Профицит текущего счета платежного баланса в январе – феврале сократился на 65,9% по сравнению с прошлым годом, составив $12,9 млрд.