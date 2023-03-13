ФТС: профицит торгового баланса России вырос почти на 67%
Профицит торгового баланса России по итогам прошлого года составил $332,5 млрд, что на 66,6% превышает показатели 2021 г. ($199,5 млрд). Об этом говорится в опубликованных Федеральной таможенной службой (ФТС) материалах.
Сегодня ФТС возобновила публикацию части данных таможенной статистики внешней торговли, представив данные по стоимостным объемам экспорта и импорта РФ за 2022 г.
Экспорт в 2022 г. увеличился на 19,9% до $591,5 млрд, а импорт снизился на 11,7%, составив $259 млрд. Всего оборот внешней торговли за 2022 г. вырос на 8,1% по сравнению с 2021 г. и составил $850,5 млрд.
Наибольшие темпы роста показал оборот никеля (+181,6%), цинка (+69,5%) и изделий их них, топлива и нефти (+42,4%) и шелка (+42%).
10 марта Банк России сообщил, что положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе – феврале составило $15,3 млрд, что на 64,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($43,5 млрд). Такая динамика обусловлена сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, пояснили в ЦБ. Профицит текущего счета платежного баланса в январе – феврале сократился на 65,9% по сравнению с прошлым годом, составив $12,9 млрд.
ФТС решила временно приостановить публикацию статистики по импорту и экспорту России в апреле прошлого года. Глава ведомства Владимир Булавин объяснял тогда этот шаг необходимостью избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». Последние данные по импорту и экспорту ФТС опубликовала за январь 2022 г.
В 2022 г. ряд стран ввели ограничения на проведение внешнеторговых операций с участниками ВЭД России. Под санкции подпал довольно большой список товаров – от электроники до продуктов питания. США и ЕС установили полный запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт указанных товаров или технологий любому физическому либо юридическому лицу в России или для использования в России.