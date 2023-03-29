Белоусов предложил возобновить публикацию финотчетности российских компаний
Правительство предложило российским компаниям постепенно возобновить раскрытие финансовой информации в ограниченном виде. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания с членами правительства.
«Предлагается частично, очень аккуратно возобновить раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, ограниченное в связи с санкционным давлением», – сказал он (цит. по «Прайму»).
Белоусов добавил, что необходимо сформулировать четкий перечень информации, публикация которой не навредит компаниям, «но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании в активы данных компаний».
Правительство 12 марта 2022 г. разрешило не публиковать финотчетность публичным компаниям или раскрывать ее частично во избежание попадания в санкционные списки. Это правило действовало до конца года, но позже его продлили еще на полгода – до 1 июля 2023 г.