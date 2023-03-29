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Бизнес

Белоусов предложил возобновить публикацию финотчетности российских компаний

Ведомости

Правительство предложило российским компаниям постепенно возобновить раскрытие финансовой информации в ограниченном виде. Об этом заявил вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания с членами правительства.

«Предлагается частично, очень аккуратно возобновить раскрытие информации эмитентами ценных бумаг, ограниченное в связи с санкционным давлением», – сказал он (цит. по «Прайму»).

Белоусов добавил, что необходимо сформулировать четкий перечень информации, публикация которой не навредит компаниям, «но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании в активы данных компаний». 

Правительство 12 марта 2022 г. разрешило не публиковать финотчетность публичным компаниям или раскрывать ее частично во избежание попадания в санкционные списки. Это правило действовало до конца года, но позже его продлили еще на полгода – до 1 июля 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных