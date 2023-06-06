Добыча угля в России за пять месяцев выросла на 2%
За пять месяцев 2023 г. добыча угля в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла чуть более чем на 2%, превысив 162 млн т, сообщил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников в рамках заседания комиссии Государственного Совета России по направлению «Энергетика» в Новокузнецке, передает ТАСС.
«По оперативным данным, за пять месяцев добыча 162 с небольшим млн тонн. Превышаем параметры 2022 г. на 2 с лишним процента. Экспорта – 83 [млн тонн] с небольшим, рост на 1,9%. Внутренний рынок – около 79 млн тонн, это тоже больше, чем параметры 2022 г.», – привел данные замминистра.
До этого сегодня Мочальников сообщил, что в планах Министерства энергетики сохранить добычу и экспорт угля на уровне 2022 г. – 440 млн т и 220 млн т соответственно.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на расчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка писали, что вывоз за рубеж коксующегося (металлургического) угля по сети РЖД (включая поставки в порты) из России в январе – марте 2023 г. вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,9 млн т. Экспорт энергетического угля за этот период сократился на 8% до 49,8 млн т.
Согласно отчету центра, в марте экспорт коксующегося угля увеличился сразу на 54% до 4,9 млн т. Аналитики ЦЦИ объясняют динамику ростом добычи в Кузбассе, что привело к увеличению железнодорожных поставок из региона в порты и на погранпереходы Дальнего Востока в 2,5 раза до 2,5 млн т. В то же время железнодорожные отгрузки из Якутии в марте уменьшились на 8% до 1,7 млн т. Крупнейшими направлениями экспорта коксующегося угля в марте стали Китай (3 млн т), Япония и Южная Корея (в совокупности 1 млн т) и Индия (200 000 т).