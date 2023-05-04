Экспорт коксующегося угля в I квартале подскочил на 44%Эксперты объяснили это оживлением металлургии в Китае и Индии
Вывоз за рубеж коксующегося (металлургического) угля по сети РЖД (включая поставки в порты) из России в январе – марте 2023 г. вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,9 млн т. Экспорт энергетического угля за этот период сократился на 8% до 49,8 млн т. Это следует из расчетов Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с которыми ознакомились «Ведомости».
Согласно отчету центра, в марте экспорт коксующегося угля увеличился сразу на 54% до 4,9 млн т. Аналитики ЦЦИ объясняют динамику ростом добычи в Кузбассе, что привело к увеличению железнодорожных поставок из региона в порты и на погранпереходы Дальнего Востока в 2,5 раза до 2,5 млн т. В то же время железнодорожные отгрузки из Якутии в марте уменьшились на 8% до 1,7 млн т. Крупнейшими направлениями экспорта коксующегося угля в марте стали Китай (3 млн т), Япония и Южная Корея (в совокупности 1 млн т) и Индия (200 000 т).