Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Экспорт коксующегося угля в I квартале подскочил на 44%

Эксперты объяснили это оживлением металлургии в Китае и Индии
Надежда Синцова Арина Литова Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости

Вывоз за рубеж коксующегося (металлургического) угля по сети РЖД (включая поставки в порты) из России в январе – марте 2023 г. вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 17,9 млн т. Экспорт энергетического угля за этот период сократился на 8% до 49,8 млн т. Это следует из расчетов Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, с которыми ознакомились «Ведомости».

Согласно отчету центра, в марте экспорт коксующегося угля увеличился сразу на 54% до 4,9 млн т. Аналитики ЦЦИ объясняют динамику ростом добычи в Кузбассе, что привело к увеличению железнодорожных поставок из региона в порты и на погранпереходы Дальнего Востока в 2,5 раза до 2,5 млн т. В то же время железнодорожные отгрузки из Якутии в марте уменьшились на 8% до 1,7 млн т. Крупнейшими направлениями экспорта коксующегося угля в марте стали Китай (3 млн т), Япония и Южная Корея (в совокупности 1 млн т) и Индия (200 000 т).

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных