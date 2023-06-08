Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники на 20%

В 2022 г., продолжил Собянин, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» был создан кластер фотоники и микроэлектроники. В отрасли микроэлектроники функционируют больше 30 предприятий «Технополиса». «Статус резидентов ОЭЗ дает им ряд льгот. Например, освобождает на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов», – добавил столичный мэр.