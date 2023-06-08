Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники на 20%
По результатам I квартала текущего года производство компьютерной техники и электроники в Москве выросло на 20,7%, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«В Москве больше 100 компаний занимаются выпуском компьютерной техники и электроники. В I квартале 2023 г. это высокотехнологичное промышленное направление в столице выросло на 20,7%», – написал он.
Собянин указал на активное наращивание местными заводами производства как готовых изделий, так и комплектующих в связи с растущим спросом на отечественные разработки. Предприятия создают материнские платы, системные блоки, мониторы, оборудование для автоматизированной оплаты проезда — терминалы, валидаторы и др.
В 2022 г., продолжил Собянин, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» был создан кластер фотоники и микроэлектроники. В отрасли микроэлектроники функционируют больше 30 предприятий «Технополиса». «Статус резидентов ОЭЗ дает им ряд льгот. Например, освобождает на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов», – добавил столичный мэр.
Ранее президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что стране необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Еще прошлым летом глава государства отмечал, что уход зарубежных компаний с российского рынка позволит стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий.