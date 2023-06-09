Мариинский прииск «Ростеха» продолжает работу на фоне забастовки
Мариинский прииск госкорпорации «Ростех» продолжает работу на фоне забастовки рабочих из-за сообщений о консервации шахты. Об этом сообщили в управляющей компании «РТ-Капитал».
В компании отметили, что под землей находятся 76 человек. «Тем не менее, производственный процесс не остановлен, шахта возобновила работу, смена приступила к выполнению своих обязанностей», – заявили в компании (цитата по «Интерфаксу»). С рабочими ведут переговоры представители собственника.
В «РТ-Капитале» отметили, что прииск не планируют закрывать, но намерены законсервировать шахту. Чтобы вывести прииск из убытков, планируется перейти на открытый способ добычи и построить флотационную фабрику, добавили в компании.
8 июня шахтеры после смены отказались выходить из шахты в знак несогласия с возможным сокращением. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что проводят проверку соблюдения трудовых прав, в том числе и мероприятий по сокращениям рабочих. В ведомстве отметили, что задолженности по зарплате перед шахтерами нет. Те, кто остался в шахте, здоровы, у них есть вода и еда.
Мариинский прииск (Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение) является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. Контролируется корпорацией «Ростех». Продукция прииска выходит под брендом «Малышевские изумруды». В прошлом году предприятие сработало с убытком в 444,7 млн руб.