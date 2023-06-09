Мариинский прииск «Ростеха» продолжает работу на фоне забастовки

8 июня шахтеры после смены отказались выходить из шахты в знак несогласия с возможным сокращением. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что проводят проверку соблюдения трудовых прав, в том числе и мероприятий по сокращениям рабочих. В ведомстве отметили, что задолженности по зарплате перед шахтерами нет. Те, кто остался в шахте, здоровы, у них есть вода и еда.