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Мариинский прииск «Ростеха» продолжает работу на фоне забастовки

Ведомости

Мариинский прииск госкорпорации «Ростех» продолжает работу на фоне забастовки рабочих из-за сообщений о консервации шахты. Об этом сообщили в управляющей компании «РТ-Капитал».

В компании отметили, что под землей находятся 76 человек. «Тем не менее, производственный процесс не остановлен, шахта возобновила работу, смена приступила к выполнению своих обязанностей», – заявили в компании (цитата по «Интерфаксу»). С рабочими ведут переговоры представители собственника.

В «РТ-Капитале» отметили, что прииск не планируют закрывать, но намерены законсервировать шахту. Чтобы вывести прииск из убытков, планируется перейти на открытый способ добычи и построить флотационную фабрику, добавили в компании.

8 июня шахтеры после смены отказались выходить из шахты в знак несогласия с возможным сокращением. В прокуратуре Свердловской области сообщили, что проводят проверку соблюдения трудовых прав, в том числе и мероприятий по сокращениям рабочих. В ведомстве отметили, что задолженности по зарплате перед шахтерами нет. Те, кто остался в шахте, здоровы, у них есть вода и еда.

Мариинский прииск (Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение) является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. Контролируется корпорацией «Ростех». Продукция прииска выходит под брендом «Малышевские изумруды». В прошлом году предприятие сработало с убытком в 444,7 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных