Кабмин направит новым регионам 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП
Правительство выделило более 2,9 млрд руб. на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кабмина.
Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Докапитализация фондов, как отмечается, позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий в форме льготных займов. Финансирование должно увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулировать развитие промышленности в четырех новых регионах.
«Принятое решение направлено на интеграцию предприятий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в общую систему поддержки и развития промышленности в России», – рассказали в правительстве.
В октябре 2022 г. в Минэке оценивали примерный экономический потенциал новых регионов. ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области имеют диверсифицированные экономики, в том числе в сфере тяжелой промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики, отмечал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров. Валовой региональный продукт этих территорий в течение пяти лет достигнет порядка 3 трлн руб., прогнозировали в министерстве. Принятие новых регионов в состав России позволит обеспечить прирост в металлургии на 20%, в угле – на 6%, по зерну – свыше 10%.