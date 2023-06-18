Газета
Экономика

Кабмин направит новым регионам 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП

Ведомости

Правительство выделило более 2,9 млрд руб. на докапитализацию фондов развития промышленности (ФРП) в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба кабмина.

Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Докапитализация фондов, как отмечается, позволит обеспечить финансовую поддержку промышленных предприятий в форме льготных займов. Финансирование должно увеличить темпы обновления производственных мощностей и простимулировать развитие промышленности в четырех новых регионах.

«Принятое решение направлено на интеграцию предприятий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в общую систему поддержки и развития промышленности в России», – рассказали в правительстве.

В октябре 2022 г. в Минэке оценивали примерный экономический потенциал новых регионов. ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области имеют диверсифицированные экономики, в том числе в сфере тяжелой промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики, отмечал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров. Валовой региональный продукт этих территорий в течение пяти лет достигнет порядка 3 трлн руб., прогнозировали в министерстве. Принятие новых регионов в состав России позволит обеспечить прирост в металлургии на 20%, в угле – на 6%, по зерну – свыше 10%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных