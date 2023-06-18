Кабмин направит новым регионам 2,9 млрд рублей на докапитализацию ФРП

В октябре 2022 г. в Минэке оценивали примерный экономический потенциал новых регионов. ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области имеют диверсифицированные экономики, в том числе в сфере тяжелой промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики, отмечал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров. Валовой региональный продукт этих территорий в течение пяти лет достигнет порядка 3 трлн руб., прогнозировали в министерстве. Принятие новых регионов в состав России позволит обеспечить прирост в металлургии на 20%, в угле – на 6%, по зерну – свыше 10%.