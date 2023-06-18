В Совфеде заявили о подготовке законопроекта о лимите при покупке товаров на бирже

«Мы понимаем, что многие товары, которые впоследствии влияют на формирование цены на другие товары, тоже являются, по сути, стратегическими или квазистратегическими, поэтому регулирование по минимальному лимиту торговли на бирже для них мы тоже предлагаем ввести, правительство по предложению ФАС будет устанавливать перечень этих товаров», – сказал Журавлев.