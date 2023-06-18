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Экономика

В Совфеде заявили о подготовке законопроекта о лимите при покупке товаров на бирже

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Министерство финансов, Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с сенаторами разработали законопроект об установлении возможного минимального лимита при покупке ряда товаров на бирже, рассказал ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Мы понимаем, что многие товары, которые впоследствии влияют на формирование цены на другие товары, тоже являются, по сути, стратегическими или квазистратегическими, поэтому регулирование по минимальному лимиту торговли на бирже для них мы тоже предлагаем ввести, правительство по предложению ФАС будет устанавливать перечень этих товаров», – сказал Журавлев.

По его словам, этот перечень должен быть «гораздо более широкий, нежели, например, только нефть, газ и удобрения». Инициатива призвана обеспечить создание национальной системы ценовых индикаторов, она поможет сформировать прозрачные механизмы ценообразования, пояснил Журавлев. Мера, по его мнению, также снизит необходимость использования административных мер по сдерживанию цен на товары и позволит обеспечить «прозрачную, качественную и независимую информационно-аналитическую поддержку участникам рынка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных