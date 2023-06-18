В Совфеде заявили о подготовке законопроекта о лимите при покупке товаров на бирже
Министерство финансов, Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с сенаторами разработали законопроект об установлении возможного минимального лимита при покупке ряда товаров на бирже, рассказал ТАСС вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
«Мы понимаем, что многие товары, которые впоследствии влияют на формирование цены на другие товары, тоже являются, по сути, стратегическими или квазистратегическими, поэтому регулирование по минимальному лимиту торговли на бирже для них мы тоже предлагаем ввести, правительство по предложению ФАС будет устанавливать перечень этих товаров», – сказал Журавлев.
По его словам, этот перечень должен быть «гораздо более широкий, нежели, например, только нефть, газ и удобрения». Инициатива призвана обеспечить создание национальной системы ценовых индикаторов, она поможет сформировать прозрачные механизмы ценообразования, пояснил Журавлев. Мера, по его мнению, также снизит необходимость использования административных мер по сдерживанию цен на товары и позволит обеспечить «прозрачную, качественную и независимую информационно-аналитическую поддержку участникам рынка».