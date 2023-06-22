Мишустин назвал объем финансирования проекта самолета Ту-214

В феврале текущего года президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиаотрасли, открывая в режиме видео-конференц-связи новый пассажирский терминал новосибирского аэропорта «Толмачево», заявил, что авиаперевозки должны опираться на российскую технику. Глава государства подчеркивал, что авиаотрасль играет значимую роль в развитии России, государство будет ее поддерживать.