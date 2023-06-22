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Экономика

Мишустин назвал объем финансирования проекта самолета Ту-214

Ведомости

На развитие проекта по росту выпуска самолетов Ту-214 из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено 41,8 млрд руб., заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии авиации в Казани, передает «Интерфакс».

«Хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне, – это выделение 41,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на этот проект», – сообщил премьер.

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Ту-214 – это среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет. Он может перевозить до 210 пассажиров. Ту-214 оснащен отечественными системами. Его производством сейчас занимается Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. (филиал ПАО «Туполев»; входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех»).

В феврале текущего года президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиаотрасли, открывая в режиме видео-конференц-связи новый пассажирский терминал новосибирского аэропорта «Толмачево», заявил, что авиаперевозки должны опираться на российскую технику. Глава государства подчеркивал, что авиаотрасль играет значимую роль в развитии России, государство будет ее поддерживать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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