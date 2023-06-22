Мишустин назвал объем финансирования проекта самолета Ту-214
На развитие проекта по росту выпуска самолетов Ту-214 из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено 41,8 млрд руб., заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии авиации в Казани, передает «Интерфакс».
«Хочу сообщить вам решение, которое было принято накануне, – это выделение 41,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на этот проект», – сообщил премьер.
Ту-214 – это среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет. Он может перевозить до 210 пассажиров. Ту-214 оснащен отечественными системами. Его производством сейчас занимается Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. (филиал ПАО «Туполев»; входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех»).
В феврале текущего года президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиаотрасли, открывая в режиме видео-конференц-связи новый пассажирский терминал новосибирского аэропорта «Толмачево», заявил, что авиаперевозки должны опираться на российскую технику. Глава государства подчеркивал, что авиаотрасль играет значимую роль в развитии России, государство будет ее поддерживать.