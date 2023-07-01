Годовая инфляция в Стамбуле превысила 55%

Центробанк Турции впервые с марта 2021 г. на заседании 22 июня увеличил ставку почти вдвое – с 8,5 до 15%. Решение было принято, «чтобы как можно скорее установить дезинфляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен», сообщал регулятор. ЦБ Турции также ссылался на глобальную тенденцию продолжения роста инфляции, отмечая, что «по этой причине центральные банки во всем мире принимают меры». В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. К маю 2023 г. инфляция закрепилась на уровне 39,6%, но все еще превышала цель в 5%. После того, как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлялась: в мае 2023 г., по данным Turkstat, она составила 39,59% год к году, в апреле – 43,68%, в марте – 50,5%, в феврале – 50,5%, в январе – 57,7%.