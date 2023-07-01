Годовая инфляция в Стамбуле превысила 55%
Индекс потребительских цен в Стамбуле по итогам июня составил 55,19% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные Торговой палаты Стамбула.
По данным палаты, в месячном выражении розничные цены увеличились на 3,46%, оптовые – на 4,32%. В частности, на 6,99% выросла стоимость культурных мероприятий, образования и развлечений, подорожали транспортные услуги и услуги связи (5,11%), увеличились расходы на жилье (3,75%) и одежду (3,2%). Выросли также оптовые цены на топливо (8,36%), строительные материалы (5,71%), продукты питания (3,9%).
Центробанк Турции впервые с марта 2021 г. на заседании 22 июня увеличил ставку почти вдвое – с 8,5 до 15%. Решение было принято, «чтобы как можно скорее установить дезинфляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен», сообщал регулятор. ЦБ Турции также ссылался на глобальную тенденцию продолжения роста инфляции, отмечая, что «по этой причине центральные банки во всем мире принимают меры». В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. К маю 2023 г. инфляция закрепилась на уровне 39,6%, но все еще превышала цель в 5%. После того, как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлялась: в мае 2023 г., по данным Turkstat, она составила 39,59% год к году, в апреле – 43,68%, в марте – 50,5%, в феврале – 50,5%, в январе – 57,7%.
Курс турецкой валюты достиг исторического минимума по отношению к доллару – 7 июня он впервые превысил 23 лиры. С прошедших 28 мая выборов, по итогам которых Реджеп Тайип Эрдоган вновь занял пост президента Турции, лира потеряла 13%. За последний год она подешевела к доллару более чем на 33%.