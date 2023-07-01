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Экономика

Годовая инфляция в Стамбуле превысила 55%

Ведомости

Индекс потребительских цен в Стамбуле по итогам июня составил 55,19% в годовом выражении, передает ТАСС со ссылкой на данные Торговой палаты Стамбула.

По данным палаты, в месячном выражении розничные цены увеличились на 3,46%, оптовые – на 4,32%. В частности, на 6,99% выросла стоимость культурных мероприятий, образования и развлечений, подорожали транспортные услуги и услуги связи (5,11%), увеличились расходы на жилье (3,75%) и одежду (3,2%). Выросли также оптовые цены на топливо (8,36%), строительные материалы (5,71%), продукты питания (3,9%).

Центробанк Турции впервые с марта 2021 г. на заседании 22 июня увеличил ставку почти вдвое – с 8,5 до 15%. Решение было принято, «чтобы как можно скорее установить дезинфляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен», сообщал регулятор. ЦБ Турции также ссылался на глобальную тенденцию продолжения роста инфляции, отмечая, что «по этой причине центральные банки во всем мире принимают меры». В октябре 2022 г. инфляция в Турции достигла 85,5% – худшего показателя за 25 лет. К маю 2023 г. инфляция закрепилась на уровне 39,6%, но все еще превышала цель в 5%. После того, как в январе 2023 г. ЦБ Турции приостановил снижение ставки, инфляция замедлялась: в мае 2023 г., по данным Turkstat, она составила 39,59% год к году, в апреле – 43,68%, в марте – 50,5%, в феврале – 50,5%, в январе – 57,7%. 

Ранее по теме: ЦБ Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года

Курс турецкой валюты достиг исторического минимума по отношению к доллару – 7 июня он впервые превысил 23 лиры. С прошедших 28 мая выборов, по итогам которых Реджеп Тайип Эрдоган вновь занял пост президента Турции, лира потеряла 13%. За последний год она подешевела к доллару более чем на 33%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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