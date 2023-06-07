Турецкая лира рухнула до нового исторического минимума

Турецкая лира рухнула до нового исторического минимумаДоллар впервые пробил отметку 23 лир и все еще дорожает
Курс турецкой валюты достиг исторического минимума по отношению к доллару – 7 июня он впервые превысил 23 лиры. На 13:30 мск. один доллар стоил 23,17 лиры, что на 7,53% выше закрытия 6 июня. Это также быстрый сильный обвал турецкой валюты с 2021 г.
С прошедших 28 мая выборов, по итогам которых Реджеп Тайип Эрдоган вновь занял пост президента Турции, лира потеряла 13%. За последний год она подешевела к доллару более чем на 33%.
Основной причиной ослабления валюты Bloomberg называет отказ банков от валютных интервенций, что может быть признаком подготовки новых экономических властей к развороту денежно-кредитной политики. Надежда на возвращение к более классической экономической политике появилась после того, как Эрдоган назначил бывшего стратега Merrill Lynch Мехмета Шимшека министром финансов и главой казначейства в новой администрации.
«Прозрачность, предсказуемость, последовательность и совместимость с международными нормами будут основными принципами», – сообщил Шимшек в своем первом выступлении после назначения.
Эксперимент с монетарной политикой Турции последнего десятилетия, основанный на том, что высокие процентные ставки вызывают рост инфляции, а потому надо их снижать, провалился, писали ранее «Ведомости». Именно Эрдоган выступал за снижение ключевой ставки в качестве меры сдерживания инфляции: производители при дорогих деньгах вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на двузначные темпы инфляции, центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ) в 2021 г. снизил ставку с 19 до 14%, в 2022 г. – до 9%, в 2023 г. – до 8,5%. Снижение ключевой ставки в период роста цен привело к резкому обесцениванию лиры и раскручиванию инфляционной спирали (осенью прошлого года инфляция превышала 85%).
Девальвация лиры продолжается на фоне все тех же вводных, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер: Эрдоган переизбран, а значит, и курс ЦБ остается мягким в условиях рекордной двузначной инфляции. Тем не менее инфляция уже замедляется, а расходы на энергоресурсы пониженные из-за падения цен нефти и газа к двухлетним минимумам, отмечает эксперт.
Масштабная волна девальвации лиры, скорее всего, близка к завершению, считает Зельцев, а после исчерпания этого импульса коррекция может быть тоже сильной. Правда, добавляет аналитик, об уровнях ниже 19 «мечтать не приходится».
Несмотря на надежду возвращения к традиционной модели денежно-кредитной политики, мировые инвестбанки негативно оценивают перспективы курса лиры. Goldman Sachs пересмотрел годовой прогноз в сторону повышения: там ждут 28 лир/$ против 22 лиры/$ ранее. Курс лиры к доллару рухнет почти на 40% после победы Эрдогана, полагают эксперты Morgan Stanley. В Wells Fargo прогнозировали, что к концу II квартала турецкая валюта рухнет до 23 лиры/$, а в следующем – до 25 лир/$. В американском финансовом конгломерате не ждут от Эрдогана изменений подхода к денежно-кредитной политике.