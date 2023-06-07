Турецкая лира рухнула до нового исторического минимума

Эксперимент с монетарной политикой Турции последнего десятилетия, основанный на том, что высокие процентные ставки вызывают рост инфляции, а потому надо их снижать, провалился, писали ранее «Ведомости». Именно Эрдоган выступал за снижение ключевой ставки в качестве меры сдерживания инфляции: производители при дорогих деньгах вынуждены перекладывать свои расходы на покупателей и это приводит к повышению цен. Несмотря на двузначные темпы инфляции, центральный банк Турецкой Республики (ЦБРТ) в 2021 г. снизил ставку с 19 до 14%, в 2022 г. – до 9%, в 2023 г. – до 8,5%. Снижение ключевой ставки в период роста цен привело к резкому обесцениванию лиры и раскручиванию инфляционной спирали (осенью прошлого года инфляция превышала 85%).