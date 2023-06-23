ЦБ Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года

Решение было принято, «чтобы как можно скорее установить дезинфляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен», следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ Турции также ссылается на глобальную тенденцию продолжения роста инфляции, отмечая, что «по этой причине центральные банки во всем мире принимают меры».