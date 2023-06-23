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ЦБ Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года

Хотя она выросла вдвое, рынок ожидал более серьезного ужесточения
Илья Лакстыгал Роман Романов Михаил Кузнецов
Cagla Gurdogan / Reuters

Центробанк Турции впервые с марта 2021 г. решил перейти к повышению ставок. На заседании 22 июня регулятор увеличил ее почти вдвое – с 8,5 до 15%. В начале июня турецкий ЦБ впервые в истории страны возглавила женщина – 44-летняя Хафизе Гайе Эркан.

Решение было принято, «чтобы как можно скорее установить дезинфляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен», следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ Турции также ссылается на глобальную тенденцию продолжения роста инфляции, отмечая, что «по этой причине центральные банки во всем мире принимают меры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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