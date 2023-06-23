ЦБ Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 года

ЦБ Турции повысил ключевую ставку впервые с марта 2021 годаХотя она выросла вдвое, рынок ожидал более серьезного ужесточения
Центробанк Турции впервые с марта 2021 г. решил перейти к повышению ставок. На заседании 22 июня регулятор увеличил ее почти вдвое – с 8,5 до 15%. В начале июня турецкий ЦБ впервые в истории страны возглавила женщина – 44-летняя Хафизе Гайе Эркан.
Решение было принято, «чтобы как можно скорее установить дезинфляцию, закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение поведения цен», следует из сообщения на сайте регулятора. ЦБ Турции также ссылается на глобальную тенденцию продолжения роста инфляции, отмечая, что «по этой причине центральные банки во всем мире принимают меры».
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