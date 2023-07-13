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Экономика

ЕЭК обсуждает введение НДС на трансграничную торговлю

Ведомости

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) может внести изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС, которые предполагают введение налога на добавленную стоимость (НДС) на трансграничную торговлю. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, такой вопрос рассматривается комиссией. С предложением выступила Белоруссия, которую поддержал Казахстан. В российском Минпромторге отметили, что проект поправок уже готов.

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Сбор предполагается ввести для иностранных продавцов маркетплейсов. В Wildberries считают, что такая инициатива негативно отразится на торговле между странами и на российских потребителях, так как продукция подорожает на 20%. Вместе с этим у маркетплейсов появится новая обязанность удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям таких продавцов. В компании призывают Минэкономразвития не допустить такие изменения. В Wildberries отметили, что торгующие на маркетплейсе предприниматели из стран ЕАЭС уплачивают налоги в бюджеты своих стран.

В Ozon и «Яндекс Маркете» также считают, что это негативно отразится на трансграничной торговле и на доступности товаров для российских покупателей. Из России пропадет часть товаров, у которых нет отечественных аналогов, более дешевые предложения из, например, Китая, стимулируют рынок к здоровой конкуренции. Около 12% от всех торговцев Ozon являются иностранными продавцами.

При этом эксперты, опрошенные «Известями» считают, что изменения уравняют в правах иностранных и российских продавцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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