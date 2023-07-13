ЕЭК обсуждает введение НДС на трансграничную торговлю

Сбор предполагается ввести для иностранных продавцов маркетплейсов. В Wildberries считают, что такая инициатива негативно отразится на торговле между странами и на российских потребителях, так как продукция подорожает на 20%. Вместе с этим у маркетплейсов появится новая обязанность удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям таких продавцов. В компании призывают Минэкономразвития не допустить такие изменения. В Wildberries отметили, что торгующие на маркетплейсе предприниматели из стран ЕАЭС уплачивают налоги в бюджеты своих стран.