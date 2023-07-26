Ялтинский экономический форум перенесли
Ялтинский международный экономический форум, провести который планировали осенью в Москве, переносится на более поздний срок. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок», – написал он, соглавшись на свое распоряжение, отменяющее несколько других документов.
В частности, Аксенов распорядился признать утратившими силу распоряжение о проведении шестого Ялтинского международного экономического форума, а также документ о переносе сроков его проведения.
В марте Аксенов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) планируется провести в конце сентября 2023 г. в Москве. Тогда он говорил, что мероприятие может пройти 29–30 сентября и будет приурочено к годовщине вхождения в состав России новых регионов. Перенос форума из Крыма в Москву Аксенов объяснил логистическими сложностями.
ЯМЭФ начал проводиться в Крыму с 2015 г., традиционно он проходил в апреле. Его организаторами выступают правительство Республики Крым, фонд «Ялтинский международный экономический форум» при поддержке администрации президента. Входит в четверку крупнейших экономических форумов в России (наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и инвестиционным форумом в Сочи).
Последний раз мероприятие состоялось в 2019 г. «За пять лет ЯМЭФ доказал свою эффективность и в качестве важного инструмента народной дипломатии. Ялтинский форум является инструментом, который позволяет пробить все политические барьеры. Друзья Крыма во многих странах помогают разбивать пропагандистские мифы и доносить до международной общественности правдивую информацию о "Крымской весне", об историческом референдуме 2014 г., о нынешней ситуации в регионе», – говорил Аксенов на церемонии открытия форума. Тогда в нем приняли участие более 4500 человек, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб.
В 2020–2021 гг. форум не проводили из–за пандемии коронавируса. В начале 2022 г. власти Крыма перенесли проведение шестого ЯМЭФ с весны на IV квартал «в связи с нестабильной международной ситуацией», а позднее – на II квартал 2023 г.