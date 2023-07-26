Ялтинский экономический форум перенесли

Последний раз мероприятие состоялось в 2019 г. «За пять лет ЯМЭФ доказал свою эффективность и в качестве важного инструмента народной дипломатии. Ялтинский форум является инструментом, который позволяет пробить все политические барьеры. Друзья Крыма во многих странах помогают разбивать пропагандистские мифы и доносить до международной общественности правдивую информацию о "Крымской весне", об историческом референдуме 2014 г., о нынешней ситуации в регионе», – говорил Аксенов на церемонии открытия форума. Тогда в нем приняли участие более 4500 человек, было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд руб.