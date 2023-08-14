Генпрокуратура предложила ввести единые требования к фасовке товара
Генеральная прокуратура предложила Министерству промышленности и торговли России ввести единые требования к фасовке товара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что социальную напряженность могут спровоцировать те участники рынка, которые скрывают информацию о товаре и «вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости». В надзорном ведомстве напомнили об ответственности за «обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры».
«В этой связи Министерству промышленности и торговли Российской Федерации предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товара», – говорится в сообщении ведомства.
Генпрокуратура поставила на особый контроль ценообразование на товары первой необходимости и медицинские препараты. В регионах прокуроры ориентированы на противодействие манипуляциям с ценами и обеспечение баланса на рынке, подчеркнули в ведомстве.
8 августа Минпромторг сообщил, что торговые сети в регионах России начнут, как и крупные ритейлеры, ограничивать цены на социально значимые товары. Этот вопрос министерство обсудило с ритейлерами и заинтересованными ведомствами. Речь идет о четырех категориях товаров – молочной продукции, хлебобулочных изделиях, сахаре и сезонных овощах.
В июне в Госдуму был внесен законопроект об указании цены товаров за 1 кг или литр. Автором поправок является вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, законопроект призван обезопасить потребителей от ситуаций, когда производитель снижает объем упаковки, но при этом оставляет цену прежней. Минпромторг выступил против законопроекта, так как это может привести к повышению цен в магазинах, поскольку компаниям придется пересчитывать объем и вес товаров. В связи с этим выкладка товаров и подготовка ценников вырастут в цене. Помимо этого, в ведомстве отметили, что этот процесс должен быть автоматизирован, что приведет к дополнительным издержкам.