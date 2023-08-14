Генпрокуратура предложила ввести единые требования к фасовке товара

В июне в Госдуму был внесен законопроект об указании цены товаров за 1 кг или литр. Автором поправок является вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, законопроект призван обезопасить потребителей от ситуаций, когда производитель снижает объем упаковки, но при этом оставляет цену прежней. Минпромторг выступил против законопроекта, так как это может привести к повышению цен в магазинах, поскольку компаниям придется пересчитывать объем и вес товаров. В связи с этим выкладка товаров и подготовка ценников вырастут в цене. Помимо этого, в ведомстве отметили, что этот процесс должен быть автоматизирован, что приведет к дополнительным издержкам.