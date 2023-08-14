Минпромторг не поддержал идею указывать стоимость товаров за 1 кг или литр

Помимо этого, в Минпромторге подчеркнули, что действие законопроекта не может быть распространено на такие категории товаров, как чай, кофе, чипсы и др. Это связано с восприятием потребителей, которые привыкли видеть стоимость таких товаров за упаковку. Обязанность указывать стоимость конфет или чая за 1 кг или литр приведет к «осложнению восприятия стоимости таких товаров». Аналогичную позицию заняли и в Роспотребнадзоре. Там отметили, что документ нуждается в доработке.