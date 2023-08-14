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Бизнес

Минпромторг не поддержал идею указывать стоимость товаров за 1 кг или литр

Ведомости

Минпромторг выступил против законопроекта о честной цене, в соответствии с которым магазины будут обязаны указывать цены товаров за 1 кг или литр. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо в Государственно-правовое управление президента.

По данным ведомства, это может привести к повышению цен в магазинах, поскольку компаниям придется пересчитывать объем и вес товаров. В связи с этим выкладка товаров и подготовка ценников вырастут в цене. Помимо этого, в ведомстве отметили, что этот процесс должен быть автоматизирован, что приведет к дополнительным издержкам.

Помимо этого, в Минпромторге подчеркнули, что действие законопроекта не может быть распространено на такие категории товаров, как чай, кофе, чипсы и др. Это связано с восприятием потребителей, которые привыкли видеть стоимость таких товаров за упаковку. Обязанность указывать стоимость конфет или чая за 1 кг или литр приведет к «осложнению восприятия стоимости таких товаров». Аналогичную позицию заняли и в Роспотребнадзоре. Там отметили, что документ нуждается в доработке.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале июня. Его автором является вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, он призван обезопасить потребителей от ситуаций, когда производитель снижает объем продукции, но при этом оставляет цену прежней. В комментарии «Известиям» он отметил, что ко второму чтению законопроекта будет внесена поправка, которая позволит правительству утверждать перечень товаров с обязательным «честным ценником».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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