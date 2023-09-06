Годовая инфляция в России ускорилась до 5,19%
Годовая инфляция в России на неделе с 29 августа по 4 сентября ускорилась до 5,19% после 5,03% неделей ранее, сообщает Минэкономразвития. В недельном выражении рост цен ускорился до 0,11% после 0,03% на неделе с 22 по 28 августа.
В сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,12% после роста на 0,06% неделей ранее. В частности, замедлилось удешевление плодоовощной продукции (до минус 1,3% после минус 2,7%). Так, снижение цен на капусту замедлилось до минус 11,15% после минус 13,74%.
Стоимость остальных продуктов питания выросла в среднем на 0,24% после 0,21%. В Минэке обратили внимание, что дорожать продолжают яйца, хлебобулочные изделия и масложировая продукция. В то же время дешевеют сахар, мука, макароны, крупы и мясо. Вместе с тем цены на мясо кур выросли на 1,53% после роста на 1,46% неделей ранее. Рост стоимости остальных видов мяса замедлился по сравнению с прошлой неделей. Рост цен на молочную продукцию составил 0,03%.
В группе непродовольственных товаров инфляция ускорилась до 0,41% после 0,18% на прошлой неделе. В частности, автомобили выросли в цене на 0,75% (после роста на 0,11%), электро- и бытовые приборы – на 0,19% (после минус 0,11%), а медицинские товары – на 0,43% (после 0,38%).
В сегменте услуг сохраняется дефляция, но менее высокими темпами: цены снизились на 0,28% после падения на 0,37% неделей ранее. Туристические услуги подешевели на 3,09% после снижения цен на 3,74% неделей ранее за счет снижения темпов удешевления (минус 4,94% после минус 8,77%) внутренних авиарейсов. В то же время дешевеют услуги санаториев (на 3,04% после минус 0,46%) и гостиниц (на 0,09% после роста на 0,17%). Стоимость бытовых услуг выросла до 0,2% после 0,13%.
ЦБ ожидает, что инфляция к концу 2023 г. окажется на уровне 5–6,5% годовых и вернется к цели в 4% в конце 2024 г.
15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Причиной стало усиление инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. Регулятор не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Следующее плановое заседание пройдет 15 сентября.