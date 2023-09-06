Годовая инфляция в России ускорилась до 5,19%

В сегменте услуг сохраняется дефляция, но менее высокими темпами: цены снизились на 0,28% после падения на 0,37% неделей ранее. Туристические услуги подешевели на 3,09% после снижения цен на 3,74% неделей ранее за счет снижения темпов удешевления (минус 4,94% после минус 8,77%) внутренних авиарейсов. В то же время дешевеют услуги санаториев (на 3,04% после минус 0,46%) и гостиниц (на 0,09% после роста на 0,17%). Стоимость бытовых услуг выросла до 0,2% после 0,13%.